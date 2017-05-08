За минувшие сутки в Приморском крае было потушено 14 пожаров

14 из 21 пожаров было потушено за прошедшие сутки в Приморье. Пожары действовали в 10 муниципалитетах, которые занимают площадь более 560 гектаров, их тушили более 200 человек, было задействовано 38 единиц техники, сообщает ЕНВ.

В региональном департаменте лесного хозяйства сообщают, что на данный момент в крае остаются еще семь лесных пожаров в семи муниципалитетах на площади более 85 гектаров.

"Сейчас один природный пожар уже наполовину уничтожен в Пожарском районе на площади около 23 гектаров", – рассказывают в ведомстве.

Сначала же 2017 годе по официальным оценкам было зарегистрировано 352 природных пожара. Пожарные подразделения также около 50 раз выезжали на тушения палов травы.

Эксперты в особенности указывают жителям и гостям региона на то, что в данный период времени контроль за соблюдением противопожарного режима в приморском краем усиливается, что в первую очередь связывается с сезонностью.

"В данный период времени увеличивается риск для возникновения пожаров, так как люди выезжают на пикники, на огородные участки, где разводят костры, от которых впоследствии возникают пожары. В связи с этим, в этом году количество сотрудников контрольно-патрульных групп, в которые входят эксперты пожарной, лесной охраны, правоохранительных органов", – сообщает вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков.

Сейчас за нарушение противопожарного режима в крае оштрафовано 273 человека на сумму более 500 тысяч рублей.За невыполнение требований пожарной и лесной охраны граждан грозит административная и уголовная ответственность.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.