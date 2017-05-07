"Газпром" и Китайская нефтяная корпорация проложат газопровод из Якутии в КНР

Магистраль по газовому обеспечению "Сила Сибири" уже находится в ряду наиболее крупных экономических проектов Российской Федерации. Газопровод соединяет регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири в одну газораспределяющую систему и протягивается более чем на 4 тысячи километров. После монтирования труб, система свяжет части России с Западной Сибирью и европейской частью. Данный проект позволит распределить газопроводы с западной части на Восток, сообщает ЕНВ.

Проект "Сила Сибири" будет обеспечивать газ из Якутии через Приморье в страны АТР. Такой амбициозный проект в настоящее время составляет "Газпром" совместно с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. По сообщениям экспертов, поставки газа в Китай начнутся в 2019 году.

Проект усложняется тем, что трасса газопровода пролегает в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Поэтому при его строительстве используются трубы с повышенной деформационной способностью, а для их укладки применяют специальные технические решения.

С начала 2014 года главным поставщиком труб для проекта "Силы Сибири" является Выксунский металлургический завод. Летом 2014 года ОМК предоставила около 30 тысячи тонн труб определенного диаметра для постройки газотранспортной системы.

12-метровые трубы диаметром 1 420 миллиметров с толщиной стенки 21,7 миллиметра с внутренним и наружным полиэтиленовым покрытием сделаны из листа классом прочности К60. Прокат для труб — тоже выксунский: его изготавливают на МКС-5000 ВМЗ из стальной заготовки НЛМК. Таким образом, производство труб для этого стратегического проекта полностью локализовано в России.

Выксунские металлурги принимают во внимание геополитическое и геологическое местоположение районов будущего пролегания труб, поэтому они разработали трубы из материалов, которые будут пролегать в районах активных тектонических разломов и вечной мерзлоты. Дополнительно в рамках импортозамещения ВМЗ научился наносить на них однослойное полиэтиленовое покрытие, все компоненты которого, опять же, производят в России. Уже к середине лета начнутся поставки труб Выксунским заводом на Дальний Восток.

К настоящему времени российская часть ведущего в Китай газопровода построена уже на четверть.