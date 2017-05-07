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Япония

06 мая 2017, 16:30
В Токио поставили памятник слонихе Ханако

В Токио поставили памятник слонихе Ханако

В свое время животное было подарено Японии тайским правительством

Бронзовая статуя старейшего слона Японии, Ханако, была открыта на одной из станций в Токио. Около 300 человек посетили церемонию открытия этого памятника в пятницу перед станцией Китидзёдзи, сообщает ЕНВ.

Азиатский слон был отправлен в Японию из Таиланда в 1949 году как жест дружбы. Ханако жила в зоопарке в городе Мусасино, где она пользовалось большой популярностью в течение десятилетий.

Ханако умерла в мае прошлого года в возрасте 69 лет.

Городские власти и местные жители собрали пожертвования для финансирования строительства памятника. Величина скульптуры составляет 2,5 метра в длину и 1,5 метра в высоту.

Слониха стоит на постаменте с поднятой передней ногой и как будто приветствует людей.

Автор памятника, скульптор Аки Фуэда говорит, что она надеется, чтожители города и гости зоопарка, которые любят Ханако, будут чувствовать, что она все еще среди них.

Метки: слон, Япония

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