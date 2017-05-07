Марка в честь северных конвоев вышла в почтовое обращение в рамках серии "Путь к Победе"

4 мая в рамках серии "Путь к Победе" в почтовое обращение вышла марка, посвящённая северным (союзным) конвоям - специальным формированиям судов с грузами и кораблями охраны, созданным в годы Второй мировой войны союзниками СССР для доставки в советские северные порты вооружения, военной техники и других грузов, сообщает ЕНВ.

На почтовой марке изображён барельеф с группой моряков и конвой, участвовавший в переходах. Почтовая марка размером 65х32,5 мм, номиналом 41 рубль, изданная тиражом 287 тыс. экземпляров, поступит в отделения Почты России.

Северные (союзные) конвои - специальные формирования судов с грузами и кораблями охраны, созданные в годы Второй мировой войны союзниками СССР для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 г., поставками по ленд‑лизу и другими соглашениями, США и Великобритания поставляли в порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Всего в 1941-1945 гг. в советские порты прибыл 41 конвой и ушло из них 36. Северный маршрут сыграл крайне важную роль в доставке стратегических грузов на первом этапе войны. Риск был оправдан скоростью доставки вооружения на советский фронт. До июля 1942 г. с северными конвоями направлено 964 тыс. тонн оружия, материалов и продовольствия - 61% всех грузов, ввезенных в СССР из-за рубежа.

Отметим, в продолжительной серии почтовых марок "Путь к Победе", посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, первой в выпуске стала марка о героической обороне Брестской крепости. Пользователи почтовой связи могут приобрести памятные марки серии "Путь к Победе" в центральных почтовых отделениях Владивостока, Артема и Уссурийска, а также в специализированном филателистическом салоне.