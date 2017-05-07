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06 мая 2017, 13:00
Россия нарастила товарооборот с Северной Кореей на 73%

Россия нарастила товарооборот с Северной Кореей на 73%

Рост торговли объясняется тем, что Россия увеличила поставки угля в первые месяцы годы в 2,7 раза

В первые два месяца 2017 года Россия и КНДР нарастили взаимный товарооборот на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на статистику от Минэкономразвития России.

По данным ведомства, показатели взаимной торговли составили 19,5 млн. долларов. В частности, из названной суммы экспорт из России составил 19,2 млн. долларов, а импорт из Северной Кореи — 0,3 млн. долларов. Причем этот показатель уменьшился на 91,9%.

В свою очередь в Федеральной таможенной службе отметили, что существенный рост российско-северокорейской торговли в зимний период обусловлен преимущественно увеличением поставок угля в 2,7 раза. При этом по итогам 2016 года общий товарооборот между странами уменьшился на 8,8% до 76,9 млн долларов.

В то же время доля Северной Кореи и в экспорте, и в импорте России не превышает сотых долей процента. Основной торговый оборот КНДР - около 90% - приходится на Китай.

Напомним, в четверг в Конгрессе США приняли поправки к закону о санкциях против КНДР, согласно которым Белый дом может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино для подтверждения выполнения режима торговых ограничений. В Совфеде заявили, что реализация этого законопроекта предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны.

Метки: Северная Корея, товарооборот

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