Правительство России обсудило вопросы создания ТОР на Дальнем Востоке

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание о предварительных результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке в 2015–2017 годах, сообщает ЕНВ.

Председатель Правительства напомнил, что с 2017 года ТОР создаются не только на Дальнем Востоке, но и в моногородах. А на Дальнем Востоке уже действует 16 ТОР.

"Масштабы этой работы растут. Очередной документ о создании новой территории уже внесён в Правительство. Мы всё это должны делать очень осмысленно, потому что те обязательства, которые мы принимаем на себя (я имею в виду Российскую Федерацию), носят долгосрочный характер", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В этом году планируется создать еще 2 новых территории опережающего развития – ТОР "Свободный" (Амурская область) и ТОР "Остров Русский" (Приморский край).

"ТОР на Дальнем Востоке работают в среднем около полутора лет – достаточно небольшой срок, учитывая, что надо разработать проектную документацию, построить предприятия. Тем не менее уже необходимо было посмотреть, в каком состоянии работа. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 16 территорий опережающего развития, 17-я ("Свободненская") внесена в Правительство", - сообщил полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнев.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сейчас в дальневосточных ТОР введено в эксплуатацию 17 новых предприятий с объемом инвестиций 7,4 млрд. руб., где создано 602 новых рабочих мест.

"На сегодняшний день запущены первые 17 предприятий в ТОР, вложено фактически 30 млрд. рублей. До конца года планируется запуск 44 новых предприятий и вложение 137 млрд. рублей инвестиций. Из бюджета на сегодняшний день выделено более 4 млрд. рублей на создание инфраструктуры", - сообщил Александр Галушка.

Получение статуса резидента ТОР предусматривает предоставление им ряда налоговых льгот, в числе которых применение в течение пяти лет нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, и ограничение (не более 5%) по ставке указанного налога, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам (в совокупности 7,6%) в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в течение 10 лет, но не позднее трёх лет с даты создания ТОР Правительством Росси

Как сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, "с момента получения статуса резидента 11 компаний в Хабаровском крае уже приступили к выпуску продукции. Они не платят налоги на прибыль, на имущество, объём выпущенной продукции за прошлый год составил у них 3,3 млрд. рублей".

"Режим ТОР повышает эффективность инвестиций в проекты Хабаровская края. У нас проблема какая? Удорожающие хоздеятельность факторы. Например, есть такой макропоказатель: на 1000 рублей ВРП в крае затрачивается 293 тонно-километра. В среднем по России – 60 тонно-километров на 1000 рублей валового внутреннего продукта. Смотрите, какая разница. У наших лесников, например, затраты на экспорт пиломатериалов доходят до 25%, а по круглым – до 40%, то есть издержки очень большие. В силу этих льгот эти вещи нивелируются, конечно, когда компания приходит в территорию. Например, есть такой резидент – аэропорт Хабаровск.

Заявленные инвестиции – 4,5 млрд. рублей. Имеет срок окупаемости в обычном режиме 25 лет. Кто пойдёт на 25 лет? Никто. Однако этот же проект в режиме ТОСЭР окупается за 14 лет, и налоговые льготы за 10 лет эксплуатации компенсируют около 28% начальных капитальных затрат. Были Корейцы – мы с ними три года бились – ушли из проекта, потому что окупаемость за 25 лет их не устраивала. А сегодня мы создали территорию на этой площадке, и пришла японская компания Sojitz (там консорциум целый) в этот проект, подписали соглашение, и летом мы начнём его реализацию", - отметил он.

Как сказал Дмитрий Медведев, перед регионом сегодня стоит непростая задача - составить конкуренцию наиболее динамично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Инвестиции на Дальнем Востоке – довольно сложная тема, инвестировать в Москве или в Подмосковье – это одно, а инвестировать на Дальнем Востоке – это совершенно другое. Поэтому компаниям, которые зашли на территории, важно оказывать всестороннюю поддержку. Это и задача институтов развития Дальнего Востока – сделать так, чтобы инвесторы избежали вакуума в администрировании, в хозяйственном плане. Это касается и подготовки кадров, и доступа к кредитам, и консультаций, и поддержки всех этих инвестиций в режиме единого окна", – отметил он.

Александр Галушка предложил подготовить предложения по усилению конкурентоспособности условий инвестирования, ведения бизнеса ТОР на Дальнем Востоке с учётом реалий АТР, "конкуренты не стоят на месте, они активно продвигают новые регуляторные механизмы, новое законодательство".

"В Китае запущена так называемая третья волна создания особых экономических зон, в Шанхае – экспериментальная особая экономическая зона, в рамках которой порой самые экзотические регуляторные практики опробуются. В Японии принято решение о продлении льгот с 10 до 15 лет. В Китае на сегодня в особых экономических зонах существенно дерегулируется валютно-банковский контроль и оборот ценных бумаг", - отметил министр.

Председатель Правительства отметил, что важно проанализировать работу территорий и оценить на примере Дальнего Востока, насколько эффективно объединяются усилия государства и инвесторов.

"Особо хочу отметить, что изменения, которые будут вноситься, не должны ухудшать условия работы инвесторов. Заключённые договоры пересмотру не подлежат. Условия, которые в них определены, должны сохраниться на срок действия конкретной территории, потому что это обязательство мы брали на себя", - сказал Дмитрий Медведев.