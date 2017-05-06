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В мире

05 мая 2017, 23:50
Отряд кораблей ТОФ прибыл в Таиланд

Отряд кораблей ТОФ прибыл в Таиланд

В предыдущий раз ракетный крейсер "Варяг" посетил Таиланд в 2005 году

5 мая на военную базу Саттахип в Тайланде с визитом Доброй Воли прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера"Печенга", сообщает ЕНВ.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования Восточной флотилии военно-морских сил (ВМС) Таиланда и ознакомятся с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд кораблей ТОФ выполняет задачи двухмесячного дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины) и Камрань (Вьетнам). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе.

С 2015 года боевые корабли российского Тихоокеанского флота ежегодно посещают Таиланд с деловыми и дружественными визитами, швартуясь на военно-морской базе в Саттахипе.

В предыдущий раз ракетный крейсер "Варяг" посетил Таиланд в 2005 году.

В мае 2017 года, визит ракетного крейсера знаменателен еще и тем, что посещение "Варягом" Королевства Таиланд совпадает с празднованием Дня Победы и проходит в юбилейный для наших стран год – 120-летия установления дипломатических отношений.

Метки: Тайланд, ТОФ

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