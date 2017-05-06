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Общество

06 мая 2017, 00:00
Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер Wechat

Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер Wechat

На сайте Роскомнадзора говорится только, что ограничивается доступ к сайту, но пользователи сообщают, что доступ к самому мессенджеру тоже ограничен

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адрес мессенджера WeChat, разработанного китайской компанией Tencent, после отказа компании предоставить контактные данные для реестра организаторов распространения информации.

Как отметил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский агентству РИА Новости: "Мессенджер не предоставил (свои – ред.) контактные сведения для (российского — ред.) реестра организаторов распространения информации.Мы отправляем письма в ITunes и Google Play для блокировки приложения. Ждем реакции. Если ее не последует, доступ к мессенджеру будет ограничен через операторов связи", — добавил он.

WeChat — один из крупнейших мессенджеров в мире, популярный в Китае, аудитория сервиса превышает 800 млн. пользователей в месяц. Доля российских пользователей неизвестна.

На сайте ведомства указывается, что ограничивается доступ к сайту. Адрес сайта wechat.com внесен в реестр с пометкой "Restricting", что предполагает блокировку всех сервисных IP-адресов и технических доменов сервиса.

Во вторник ведомство по той же причине внесло в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. А 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировать этот ресурс в России.

Метки: WeChat, Роскомнадзор

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