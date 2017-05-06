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Экономика

05 мая 2017, 21:10
Минвостокразвития хочет сократить срок прохождения грузов по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

Минвостокразвития хочет сократить срок прохождения грузов по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

Сейчас время прохождения груза доходит до 24 часов

Минвостокразвития России разработало предложения для сокращения времени транзита отдельных категорий товаров из Китайской Народной Республики в Приморский край по международным транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2". Механизм будет утвержден Постановлением Правительства России, сообщает ЕНВ.

"Товары, ввозимые на территорию России для дальнейшего транзита через морские порты Приморья, будут беспрепятственно следовать через границу до порта - пункта назначения, где уже пройдут процедуры таможенного оформления. Механизм касается, прежде всего, транзитных контейнерных грузов, следующих за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, – прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков. – Сроки доставки товаров значительно сократятся. По коридору "Приморье-1" груз будет проходить не более 13 часов, по коридору "Приморье-2" – не более 4-5 часов. Сейчас время прохождения груза доходит до 24 часов".

Через железнодорожный пункт пропуска "Махалино" товары будут прибывать в пункты пропуска "Зарубино" и "Посьет", а через железнодорожный пункт пропуска "Пограничный" - в морские пункты пропуска "Восточный", "Владивосток", "Находка".

Как напомнил замминистра, в начале декабря Минвостокразвития России совместно с Федеральной таможенной службой провели комиссионное обследование маршрутов международных транспортных коридоров "Приморье-1", и "Приморье-2". В ходе исследования специалисты дали оценку схемы движения товаров из Китая, а также готовность инфраструктуры.   

Как отметил Министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, проект МТК - это перспектива конкретного, взаимовыгодного сопряжения двух экономик. По его словам, китайские бизнесмены уже сегодня проявляют большую заинтересованность в реализации проекта транспортных коридоров.

"Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и реформам. Это взаимовыгодный проект. Экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, более $1 млрд. Государственный комитет по развитию и реформе КНР подтвердил эту оценку. В ходе реализации проекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, экономика Приморья увеличится на 4 %", - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.В рамках реализации проектв развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.

Метки: Приморье-1, Приморье-2

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