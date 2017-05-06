Самолет-конкурент Boeing китайской сборки и разработки совершил свой первый полет

В пятницу в КНР впервые поднялся в воздух пассажирский авиалайнер С919 отечественного производства. Так Китай стал одним из ведущих в мире производителей самолетов большой вместимости, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Создание C919 позволило Китаю стать четвертым в мире производителем крупных авиалайнеров вслед за США, Европой и Россией. Первый полет самолета C919 ознаменовал важную веху в истории Китайской корпорации коммерческих самолетов (КККС, Шанхай), которая занималась разработкой и производством авиалайнера.

C919 — это узкофюзеляжный лайнерт с одним центральным проходом в салоне, машина поднимает на борт до 168 пассажиров. Модель полностью собрана в Китае, но с использованием большого количества импортных элементов, например, двигатели французско-американского производителя CFM. Лайнер будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров. По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов — меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.

Свой первый взлет С919 совершил без пассажиров. На борту было пять человек — пилоты и инженеры. Государственная вещательная компания CCTV вышла в прямой эфир с новостным сюжетом об историческом событии. В данном контексте стоит отметить, что этот самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался. По замыслу китайских производителей Comac C919, должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320 и в случае успеха модель войдет в хроники, как первый среднемагистральный китайский летательный аппарат, которому удастся выйти на мировой рынок воздушных перевозок.

Буква "С" в названии авиалайнера представляет как Китай, так и КККС, в то же время цифра 9 символизирует "вечность" в китайской культуре, а 19 намекает на максимально возможное количество посадочных мест в самолете - 190.

Этот узкофюзеляжный авиалайнер, стандартная дальность полета которого составляет 4075 км, сравним с модифицированной версией Airbus A320 и новым поколением самолетов Boeing 737, что сигнализирует о выходе Китая на глобальный авиационный рынок.

Сообщается, что на С919 уже собраны предварительные заказы от 23 авиакомпаний мира на 500 самолетов. Основным приобретателем пока станет авиакомпания China Eastern Airlines. Но к сертификации самолета уже приступил Европейский регулятор безопасности полетов. Отмечается, что это ключевой этап, который позволит крылатой машине выйти на международный рынок.

Отметим, что Китай хотел запустить собственную гражданскую авиационную промышленность еще с 1970-х годов, тогда жена Мао Цзэдуна Цзян Цин лично поддержала проект. Однако самолет Y-10, построенный в 1970-е годы на базе американского Boeing 707, оказался нежизнеспособным.