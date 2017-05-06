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В мире

05 мая 2017, 14:30
Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента

Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье

Марин Ле Пен из Партии Национального Фронта и Эммануэль Макрон, выступающий как независимый кандидат, выступили в среду по таким вопросам, как национальная безопасность и отношения Франции и Европейского союза, сообщает ЕНВ.

Ле Пен призвала к референдуму о членстве в ЕС. Она сказала, что вернет контроль над национальной экономикой, чтобы французские компании могли извлечь большую выгоду.

Макрон возразил, сказав, что Евросоюз защищает интересы страны. Он утверждал, что французская экономика серьезно пострадает, если страна выйдет из этого объединения.

В отношении безопасности Ле Пен утверждала, что Франция должна вновь ввести пограничный контроль и выдворить иностранцев, которые находятся в контрольных списках властей. Макрон утверждал, что страны-члены ЕС должны обмениваться информацией для предотвращения терроризма. Он подверг критике Ле Пен, заявив, что целью террористов является разделить Францию и французское общество. Он сказал, что его соперник играет на руку террористам и подпитывает конфронтацию между гражданами страны.

Согласно последнему опросу общественного мнения, 60 процентов людей из тех, которые будут голосовать, поддерживают Макрона, а 40 процентов – Ле Пен. Некоторые аналитики полагают, что более низкая явка будет работать на пользу Ле Пен.

Напомним, что по результатам первого тура президентских выборов во Франции Макрону достались 24 процента голосов избирателей, а Ле Пен – 21,30. Практически вровень  получили голосов Франсуа Фийон (20,01%) и Жан-Люк Меланшон (19,58%). Таким образом, во второй тур президентских выборов вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Второй тур президентских выборов пройдёт 7 мая.

Метки: выборы, дебаты, Франция

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