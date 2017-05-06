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Общество

05 мая 2017, 14:20
Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"

Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"

В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством

Как стало известно газете "Коммерсантъ", Генпрокуратура России завершила проверку законности приобретения и эксплуатации ФГУП "Почта России" двух купленных летом прошлого года самолетов Ту-204 для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию. Машины были сданы ФГУПом в аренду авиакомпании, которая загружает почтовыми отправлениями лишь 15% от возможной загрузки самолетов. Остальные грузы перевозятся в интересах коммерческих фирмы, которым, кстати, это обходится в десять раз дешевле нежели "Почте России", оплачивающей содержание Ту-204. Во ФГУПе называют сделку и эксплуатацию самолетов экономически выгодными. Прокуроры требуют возбудить в отношении руководства "Почты России" уголовное дело, сообщает ЕНВ.

Управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры завершило начатую в январе этого года проверку подведомственного Минкомсвязи ФГУП "Почта России", которая касалась приобретения двух самолетов Ту-204–100С-03. Обе машины, по данным агенства, были приобретены в августе прошлого года для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию. ФГУП закупил у лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" самолеты, ранее эксплуатировавшиеся "Трансаэро",— каждый из них обошелся в 1,7 млрд. руб. Необходимость сделки глава "Почты" Дмитрий Страшнов объяснил трудностями с доставкой грузов и корреспонденции в дальние регионы.

Причем сделано это было, по версии надзора, "на заведомо невыгодных" для ФГУПа условиях, которые "приводят к необоснованным расходам" предприятия и оплате за его счет перевозки грузов других коммерческих организаций. Согласно выводам проверяющих, только за первый месяц действия аренды и фрахтования Ту-204 "Авиастар-ТУ" получила от почтового ведомства 151 млн. руб. за эксплуатацию самолетов (в эту сумму вошли расходы на топливо, аэропортовые сборы и прочие выплаты), между тем сама компания заплатила "Почте России" в качестве арендной платы всего 71 млн. руб.

Пресс-служба "Почты России" поясняет, что еще в начале года поступил запрос от прокуратуры по обоснованию необходимости закупки самолетов ТУ-204. На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ.

Как отметили в УФПС Приморского края, закупка "Почтой России" двух магистральных самолетов была проведена в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках, в том числе согласована с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Она проводилась в несколько этапов, каждый из которых был направлен на закупку самолетов по максимально выгодной цене и отвечающий требованиям Почты.

За период декабрь 2016 года – март 2017 года собственные воздушные суда "Почты России" осуществили 92 рейсa и перевезли 831,7 тонн почтовых отправлений и 1815,2 тонн коммерческих грузов. Из них на 24 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 64 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности.

Приобретение собственных самолетов позволило Почте:

  • Не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, что повысило качество и сроки доставки авиапочты. Примером негативного влияния на эти процессы стал уход с рынка авиакомпании Трансаэро, который привёл к ухудшению выполнения сроков доставки на Дальний Восток.
  • Решать проблемы, вызванные ростом объемов почтовых отправлений из Китая и других стран, в частности исключить случаи длительной задержки отправлений в зарубежных аэропортах в ожидании вылета выгодных отправителям пассажирских или чартерных авиакомпаний в Россию.
  • Экономить от 40% до 50% в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков. Например, стоимость перевозки собственными самолетами на маршруте Москва – Якутск – Москва на 40%-50% ниже цены заказываемых сторонних чартеров.

Метки: Генпрокуратура, госзакупки, нарушение, почта России

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