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Общество

05 мая 2017, 12:30
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ

Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ

Менее четверти жителей Дальнего Востока планируют отдыхать за пределами своего региона

Специалисты центра социальных инноваций "Чёрный куб" спросили у более чем 8 800 респондентов в Дальневосточных субъектах РФ о том, где они планируют отдыхать в летний период, сообщает ЕНВ.

По данным социологического исследования ЦСИ "Чёрный куб", проводившегося центром с середины апреля 2017 года, около трети жителей дальневосточного региона (32% от числа опрошенных) проведут летний сезон на дачах и природе: вблизи места проживания.

У 27% опрошенных отдых летом оказался не предусмотрен. Причинами тому в большинстве случаев служили перенос отпусков с лета на другие времена года, ненормированный рабочий график. Около 9% респондентов отметили, что не намерены отдыхать летом, так как вынуждены работать в экономически сложный период.

17% дальневосточников будут проводить сезон отпусков в своих регионах, вдалеке от места проживания. 9% жителей Дальнего Востока, принявших участие в опросе общественного мнения, сказали, что поедут в другие регионы ДФО. В списке наиболее популярных направлений – Сахалин и Курилы, вулканы Камчатки, город Владивосток.

Десятая часть респондентов (около 10%) поедут в центральную часть России – в основном в Москву и Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. Чуть более 4% дальневосточников поедут в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И только 0,8% — в другие страны (в основном, в страны Европы и СНГ).

"Экономический кризис в России сказывается на планировании отдыха россиянами и дальневосточники не исключение, — комментирует ситуацию директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Российские курорты и места отдыха становятся более популярными для жителей страны, тому же способствует и развитие внутреннего туризма, которое осуществляется в России властями различных уровней. Данные два фактора в значительной степени способствует тому, что средний дальневосточный житель, избалованный отдыхом в АТР, все реже выезжает за рубеж, даже при обилии горячих путевок в некоторые страны Восточной Азии", — заключил Юрий Коломейцев.

Метки: исследование, отдых, Чёрный куб

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