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Общество

05 мая 2017, 12:00
Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"
Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"

Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"

На мемориале проводятся торжественные митинги с участием ветеранов прошедшей войны

В этом году к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне железнодорожники проводят большую реставрацию памятника магистральному паровозу локомотивного депо Первая речка Дальневосточной железной дороги. В ходе реставрации специалистами ДВЖД полностью восстановлен его корпус, внешний облик приводится в соответствие фотографиям тех лет, в кабине машиниста устанавливаются приборы управления времён МПС СССР, а борт локомотива-ветерана украсит рисунок Георгиевской ленты, сообщает ЕНВ.   

По многолетней традиции накануне Дня Победы на мемориале владивостокского вокзала "Паровоз" проводятся торжественные митинги с участием ветеранов прошедшей войны, тружениками тыла и молодым поколением, чтобы почтить память железнодорожников, павших в боях на фронтах Великой Отечественной войны, поздравить ныне здравствующих и широко отметить этот святой для каждого россиянина праздник.

Мемориальный комплекс "Паровоз" во Владивостоке по праву считается одной из знаковых площадок для встречи или проводов поездов, курсирующих по Транссибирской железнодорожной магистрали в рамках крупных российских и международных проектов, путешествия известных людей, исполнителей отечественной и зарубежной эстрады. Железнодорожная часть эстафеты Олимпийского огня "Сочи-2014", агитпоезд "Армия Победы", экологический проект "Тигрово-леопардовый поезд", акция Всемирного фонда живой природы "Поезд в Копенгаген", путешествие по Транссибу известного бразильского писателя Пауло Коэльо – далеко неполный перечень проектов последних лет, которые были реализованы на мемориальном комплексе вокзала Владивосток.  

Добавим, что установленные во Владивостоке на последнем километре Транссибирской магистрали памятные верстовой столб "9288 км" и настоящий магистральный паровоз времён Великой Отечественной войны на протяжении более двух десятилетий пользуются широкой популярностью не только среди горожан, но и у иностранных гостей столицы Приморья.

Магистральный паровоз серии Еа №3306 был построен в 1944 году и более полувека служил Министерству путей сообщения Советского Союза на Дальневосточной магистрали для транспортировки сначала военных, а затем мирных народно-хозяйственных грузов. После окончания его срока службы и списания в 1995 году руководство железной дороги приняло решение о создании на его базе мемориала на одной из пассажирских платформ вокзала Владивосток в память о железнодорожниках Приморья, не вернувшихся с войны.

Метки: ДВЖД, мемориал Паровоз

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