Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт

"ЕВРАЗ" заключил соглашение о продаже ОАО "ЕВРАЗ" Находкинский морской торговый порт своему основному акционеру - Lanebrook Limited за 354,4 млн. долларов США, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "ЕВРАЗа".

В рамках этой сделки Компания и Находкинский порт также заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым ЕВРАЗ обязуется поставлять, а Находкинский порт обрабатывать грузы (уголь и металлы) в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет.

Находкинский порт - один из крупнейших стивидоров на Дальнем Востоке России, соединенный с любой точкой Евроазиатского континента железнодорожной магистралью и обслуживающий грузопоток между Азией и Европой. ЕВРАЗ приобрел 91% акций порта в 2003 году, а в 2007 выкупил оставшуюся часть. Возможности порта позволяют выгружать до 500 вагонов с разными грузами в сутки. По итогам 2016 года общий грузооборот порта составил порядка 10 миллионов тонн груза. Основными клиентами порта являются "ЕВРАЗ" и Сибуглемет. В 2016 году примерно 66% обработанных портом грузов поставили компании "ЕВРАЗа" и 22% Сибуглемет. На 31 декабря 2016 года общая стоимость активов Находкинского порта составила около 50,33 миллионов долларов США, а чистая прибыль: 44,5 миллиона долларов США.

"Независимые члены совета директоров "ЕВРАЗа" единогласно считают, что продажа Находкинского порта стратегически обоснована и позволит получить выгоду от продажи порта, при этом сохраняя мощности по обработке грузов компании на ближайшие пять лет. Независимые члены совета директоров уверены, что сделка является для "ЕВРАЗа" экономически выгодной и позволит компании продолжить успешно снижать уровень долга", - цитирует пресс-служба слова члена совета директоров "ЕВРАЗа" Майкла Пита.

Сделака

Сделка является привлекательной как в финансовом, так и в стратегическом аспекте, позволяя ЕВРАЗу продолжить оптимизацию портфеля активов и сконцентрироваться на профильных видах деятельности путем выведения непрофильного актива и получения его текущей стоимости.

Вознаграждение в размере 354,4 миллионов долларов США (которое включает стоимость акций Находкинского порта в размере 339,7 миллионов долларов США, сумму погашения долга и выплат дивидендов Компании) принесет "ЕВРАЗу" 295 миллионов долларов США чистыми поступлениями (после вычета применимых налогов, операционных сборов и прочих сопутствующих расходов). Доходы от сделки будут, главным образом, направлены на снижение долга Компании и улучшение ее финансового состояния.

делка купирует для ЕВРАЗа среднесрочные риски, связанные с владением стивидорной компанией в условиях потенциально избыточного предложения услуг по перевалке на Дальнем Востоке РФ в результате реализации в ближайшие годы новых проектов, заявленных рядом отраслевых игроков, а также позволит высвободить значительные средства, предназначенные для соблюдения требований в части природоохранной деятельности, сократить капитальные расходы на модернизацию оборудования.

Соглашение о перевалке гарантирует непрерывность услуг по перевалке, которые Находкинский порт будет оказывать ЕВРАЗу в течение следующих пяти лет.

В связи с тем, что Lanebrook владеет 63,79% акций "ЕВРАЗа" и считается связанной стороной, сделка классифицирована Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании как сделка с заинтересованностью и сделка Класса 2 в соответствии с правилами листинга Великобритании. Таким образом, сделка подлежит одобрению независимыми акционерами Компании на общем собрании, которое состоится 23 мая 2017 года. Ожидаемая дата закрытия сделки - 15 июня 2017 г.