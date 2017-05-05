Бывший сотрудник подразделения СК в Приморье приговорен к 9 годам колонии

Приговор вынесен заочно, так как в ходе судебного следствия, находившийся под домашним арестом фигурант скрылся
Чугуевский районный суд Приморского края вынес заочный приговор бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Чугуевскому району СУ СК России по Приморскому краю, который осужден за получение взятки в особо крупном размере, сщщбщает ЕНВ.
Как установлено в судебном заседании, 7 августа 2013 года фигурант, находясь в автомашине в селе Чугуевка Приморского края возле здания следственного отдела, лично получил взятку в виде денег в размере 1 млн. 100 тыс. рублей от гражданина, действующего в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", за решение вопроса по прекращению в отношении него уголовного преследования.
Непосредственно после получения взятки указанное должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России по краю.
Учитывая, что в ходе судебного следствия, находясь под домашнем аресте, фигурант скрылся от суда (в связи с чем объявлен в международный розыск), приговор вынесен заочно.
Признав подсудимого виновным в совершении преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей.
Суд также лишил его классного чина старший лейтенант юстиции.