Бывший сотрудник подразделения СК в Приморье приговорен к 9 годам колонии

Чугуевский районный суд Приморского края вынес заочный приговор бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Чугуевскому району СУ СК России по Приморскому краю, который осужден за получение взятки в особо крупном размере, сщщбщает ЕНВ.

Как установлено в судебном заседании, 7 августа 2013 года фигурант, находясь в автомашине в селе Чугуевка Приморского края возле здания следственного отдела, лично получил взятку в виде денег в размере 1 млн. 100 тыс. рублей от гражданина, действующего в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", за решение вопроса по прекращению в отношении него уголовного преследования.

Непосредственно после получения взятки указанное должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России по краю.

Учитывая, что в ходе судебного следствия, находясь под домашнем аресте, фигурант скрылся от суда (в связи с чем объявлен в международный розыск), приговор вынесен заочно.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления коррупционной направленности, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей.

Суд также лишил его классного чина старший лейтенант юстиции.