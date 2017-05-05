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Китай

04 мая 2017, 23:00
Китай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи

Китай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи

Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан, выступая на очередной пресс-конференции в Пекине, прокомментировал заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) относительно роли КНР в процессе урегулирования конфликта на Корейском полуострове, сообщает ЕНВ.

Напомним, ЦТАК в среду опубликовало комментарий с призывом к китайским газетам воздержаться от опрометчивых заявлений, подрывающих отношения между КНДР и Китаем.

Отвечая на вопрос относительно комментария ЦТАК на очередной пресс-конференции, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал, что позиция Китая по развитию добрососедских и дружественных отношений с КНДР также является последовательной и четкой. Он подчеркнул, что власти Китая не оставляют надежду на мирное решение корейского кризиса. По словам Гэн Шуана, шантаж, взаимные угрозы и провокации не смогут привести к стабилизации обстановки в регионе.

"Наша позиция по ядерной проблеме Корейского полуострова ясная и последовательная. Китайская позиция по развитию добрососедства и дружеского сотрудничества с КНДР также последовательная и ясная. В течение многих лет мы придерживаемся объективной и справедливой позиции, определяем и решаем соответствующие вопросы в соответствии с их важностью", — отметил Гэн Шуан. 

Метки: Китай, критика, Северная Корея

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