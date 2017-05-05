В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия

В Приморском крае появится логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ). Проект будет реализовывать компания "Газпром газэнергосеть гелий" (дочерняя структура АО "Газпром газэнергосеть") – резидент ТОР "Надеждинская". Соответствующее соглашение предприятие подписало с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "Газпром газэнергосеть гелий".

Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд. 153 млн. рублей. Логистический центр расположится в ТОР "Надеждинская" на общей площади 16 га. При строительстве будут использованы современные технологии, минимизирующие вредное воздействие на окружающую среду.

Как сообщил генеральный директор ООО "Газпром газэнергосеть гелий" Анатолий Ким, пуск логистического центра намечен на 2021 год (вместе с Амурским ГПЗ).

"В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия. На объекте будет осуществляться обслуживание заполненных жидким гелием контейнеров, прибывающих с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) для последующей отправки в порт и погрузки на суда для экспортных поставок", - добавил он.

Производственная мощность центра составит 60 млн. нм³/год в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн. нм³/год. В рамках проекта ООО "Газпром газэнергосеть гелий" создаст к 2026 году свыше 300 рабочих мест. Объект станет одним из крупнейших логистических центров гелия в мире. Реализация проекта откроет широкие перспективы экспортных поставок гелия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Дальний Восток России – это регион, который предоставляет возможности для глобального, мирового развития. Сегодня здесь создаются условия экономического развития, конкурентоспособные в сравнении со странами АТР. Новые инвестиции диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73 процента из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм", - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, ТОР "Надеждинская" сегодня представляет собой многопрофильную производственно-логистическую площадку с выгодным расположением.

"Нахождение ТОР вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и погранпереходов с Китаем и Кореей, на пересечении транспортных маршрутов Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора "Приморье–1" делают площадку привлекательной для инвесторов. Корпорация совместно с региональными властями строит здесь инфраструктуру, создавая необходимые условия для реализации инвестпроектов. Резиденты получают налоговые льготы и административные преференции для ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Проект компании "Газпром газэнергосеть гелий" - высокотехнологичный экспортно ориентированный проект, который внесёт весомый вклад в развитие экономики как Приморского края, так и Дальнего Востока в целом", - подчеркнул он.

Напомним, ТОР "Надеждинская" создана Постановлением Правительства Российской Федерации №629 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 44 заявки для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 46 млрд. рублей с перспективой создать более 5 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР "Надеждинская" являются 18 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 17 млрд. рублей и перспективой создать более 3 тысяч рабочих мест.