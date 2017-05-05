Юрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам Ангом

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл встречу в Москве с председателем совета директоров компании "Метрополи Холдингз" (Metropoly Holdings Limited) Кенг Лам Ангом. В ходе встречи обсуждались проекты, планируемые к реализации на Дальнем Востоке с привлечением зарубежных инвестиций, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт правительства РФ.

"Метрополи Холдингз" выступает лидером консорциума азиатских инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. С этой целью совместно с российским Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) создаются два фонда прямых инвестиций в горнорудные и инфраструктурные проекты (фонды будущих поколений, ФБП), а также проекты в области недвижимости и туризма.

Фонды общим объёмом до 10 млрд долларов каждый создаются сроком на 10 лет (первый транш в 2017 году составит 1 млрд долларов для каждого из фондов). Азиатский консорциум привлечёт от 80 до 95% капитала фондов. ФРДВ выступит специальным партнёром – сформирует портфель потенциальных проектов и будет осуществлять поддержку во взаимодействии с государством.

"Создание фондов будущих поколений – яркий пример привлечения знакового иностранного инвестора на Дальний Восток, который будет способствовать как укреплению взаимоотношений между Российской Федерацией и азиатскими странами, так и повышению интереса инвесторов из стран Азии к Дальнему Востоку и российскому рынку в целом", – отметил Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, Правительство, выполняя установку Президента России Владимира Путина о приоритетном развитии Дальнего Востока, провело и проводит значительную работу по улучшению инвестиционного климата в этом макрорегионе: создано 16 ТОР, свободный порт Владивосток, снижены энерготарифы, запущен механизм одного окна.

Юрий Трутнев отметил, что проектам, реализуемым в рамках ФБП, будет оказана вся необходимая поддержка со стороны Правительства, в том числе по линии российско-китайской межправительственной комиссии по приграничному сотрудничеству Дальнего Востока России и северо-востока Китая. "Залогом безопасности и успеха создаваемого совместного бизнеса на Дальнем Востоке будут твёрдые позиции лидеров наших стран и добрые отношения между государствами в целом", – добавил вице-премьер.

В свою очередь Кенг Лам Анг высоко оценил перспективы развития сотрудничества."Мы только что вернулись из Владивостока и увидели, что регион развивается и может стать точкой притяжения туристов и инвесторов из Азии. Для нас инвестиции в российский Дальний Восток – это долгосрочный стратегический приоритет. Мы высоко оцениваем перспективы совместной реализации масштабных и значимых проектов с надёжным партнёром в лице Фонда развития Дальнего Востока. Участие такого государственного института развития даёт дополнительный комфорт иностранным инвесторам", – заявил глава "Метрополи Холдингз".

"Господин Анг – легендарный предприниматель, который стоял у истоков развития Шэньчжэня и формирования современного облика Гонконга и Пекина. Интерес такого бизнесмена к Дальнему Востоку свидетельствует о высоком потенциале региона и об эффективности предпринимаемых Президентом и Правительством России мер по созданию уникальных условий ведения бизнеса в регионе", – отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.