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В мире

04 мая 2017, 20:00
В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"

В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"

Американский гражданин корейского происхождения занимался поставками гуманитарной помощи

Государственное центральное информационное агентство республики в среду сообщило, что северокорейские правоохранительные органы 22 апреля задержали в аэропорту гражданина Соединённых Штатов Америки корейского происхождения. Его задержание произошло якобы за попытку "подрыва страны", сообщает ЕНВ.

Задержанного зовут Тони Ким (в корейском варианте его имя звучит как Ким Сан Док). Он был приглашен в качестве преподавателя в Пхеньянский политехнический институт и преподавал бухгалтерский учёт. Господин Ким занимался организацией поставок гуманитарной помощи в страну. Его подозревают в проведении "враждебных действий, направленных на свержение северокорейского государства".

Официальный представитель Госдепартамента США в конце прошлого месяца сообщил о продолжающихся усилиях по сбору информации о данном инциденте. Важную роль в решении данной конфликтной ситуации играет посольство Швеции в Пхеньяне, которое представляет интересы США в Северной Корее.

"Северная Корея – это не Сирия, не Ирак, не Ливия и даже не Афганистан – гуманитарной катастрофы на территории КНДР зафиксировано не было, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Кроме того, в Пхеньяне и многих других городах республики можно встретить заведения на любой вкус и кошелек. Сегодня ситуация на севере корейского полуострова информационно нагнетается извне. Не исключено, что действия задержанного гражданина действительно носили противозаконный характер, несмотря на замечания мировых средств массовой информации".

Напомним, что подобные задержания граждан США на территории КНДР происходят уже не в первый раз. Так, ранее Отто Уормбиера, студента Виргинского университета, задержали и приговорили к 15 годам каторжных работ. Столь суровое наказание было назначено северокорейским судом за то, что американец сорвал пропагандистский плакат.

Метки: Северная Корея, США

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