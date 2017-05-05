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Экономика

04 мая 2017, 16:10
"КБ Пласт" запустил производство трубопроводных систем из полипропилена в Приморье
"КБ Пласт" запустил производство трубопроводных систем из полипропилена в Приморье

Компания "КБ Пласт" запустила производство трубопроводных систем из полипропилена в Приморье

Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 - 40 тонн готовой продукции в месяц

Резидент Cвободного порта Владивосток, компания "КБ Пласт", открыл единственное производство трубопроводных систем из полипропилена на Дальнем Востоке. Новое предприятие заработало в городе Уссурийск Приморского края, сообщает ЕНВ.

Производственная мощность завода составляет 20 тонн готовой продукции в месяц. Процесс производства полностью автоматизирован, каждая партия проходит испытания в соответствии с действующими стандартами.

"Административные и налоговые преференции резидента свободного порта позволяют развивать производство и обеспечить выгодную ценовую политику для наших заказчиков", - сообщил гендиректор "КБ Пласт" Игорь Боконяев.

По его словам, производство трубы – технологически сложный процесс. Значение имеет множество факторов – исходное сырье, оборудование, контроль качества на предприятии. В производстве используется только высококачественное первичное сырье, каждые два часа производится отбор и испытания контрольного образца.

Резидент приступил к реализации проекта в четвертом квартале 2016 года, организовав на площади 500 кв.м производство трубопроводных систем для подачи холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Объем капиталовложений в запуск проекта составил около 7 млн рублей, на данный момент создано 10 рабочих мест.

Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 - 40 тонн готовой продукции в месяц. Для примера – это более 200 тысяч метров армированной трубы для горячего водоснабжения и отопления диаметром 20 мм. На сегодняшний день продукция поставляется в 14 субъектов Российской Федерации, дополнительно ведутся переговоры еще с пятью территориями - Якутском, Южно-Сахалинском, Биробиджаном, Читой, Иркутском.

"На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную "дорожную карту" по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта", - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, соглашение о получении статуса резидента Свободного порта Владивосток заключено Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией "КБ Пласт" в ноябре 2016 года.

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Метки: Cвободный порт Владивосток, КБ Пласт

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