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Южная Корея

04 мая 2017, 17:00
Кандидаты в президенты Южной Кореи провелипоследние перед голосованием выступления на дебатах

Кандидаты в президенты Южной Кореи провели последние перед голосованием выступления на дебатах

Основная борьба за место президента республики проходит между Мун Джэином и Ан Чхольсу

Пятеро кандидатов на президентский пост во вторникизложили свои мнения о том, как следует восстанавливать имидж страныпосле коррупционного скандала в высших эшелонах власти, сообщает ЕНВ.

Предложения по этому поводу у оппонентов разделились. Мун Джэиниз крупнейшей Демократической партии, сказал, что в случае избрания он инициирует поправки в законодательство, гарантирующие обсуждение важных политических решенийв рамках публичных слушаний на центральной площади Сеула. Он также отметил, что для южнокорейского президента неразумно рассматривать Северную Корею как главного врага. Мун Джэин после избрания готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если будут выполнены предварительные условия для разрешения ядерной проблемы.

Ан Чхольсу из Центристской народной партии заявил, что будет проводить больше пресс-конференций, чем другие президенты, в случае, если он будет избран. В этом отношении он дистанцировался от тактикиотстраненного президента Пак Кын Хе, которую критиковали за закрытость в принятии политических решений. Также он призывал людей объединяться, независимо от их политических взглядов.

Отметим, что Ан Чхольсу шёл наравне с Мун Джэином в опросах общественного мнения, однако сейчаснемного теряет поддержку. Сейчас одна из главных интриг заключается в том, сможет ли Ан Чхольсу получить голоса консерваторов – традиционно центристского электората в Республики Корея.

Метки: выборы, Южная Корея

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