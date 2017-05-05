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В мире

04 мая 2017, 16:00
Северная Корея выступила с резкой критикой действий руководства Китая

Северная Корея выступила с резкой критикой действий руководства Китая

В Пхеньяне негативно отнеслись к сближению американской и китайской дипломатии на фоне обострения отношений в регионе

Государственные СМИ Северной Кореи выступили с прямой критикой Китая, заявив, что Пекин поддерживает Соединенные Штаты в оказании давления на Пхеньян, поскольку тот проводит свои ядерные и ракетные программы, сообщает ЕНВ.

Официальное корейское центральное информационное агентство дало данное сообщение в минувшее среду. В нем были упомянуты недавние сообщения Китая о том, в которых КНР критикует ядерное и ракетное развитие Пхеньяна. По мнению северокорейской стороны, такие замечания являются "беспричинным нарушением законных прав КНДР" и представляют собой "неприкрытую угрозу соседней стране, с которой имеется давняя история дружбы". В комментарии добавляется, что северокорейцы не могут не чувствовать негодования по этому поводу.

В сообщениях также отмечается, что давление Китая, проводимое вместе с США – это безрассудный акт уничтожения традиций дружбы между двумя странами. "Китай должен задуматься о серьезных последствиях, которые могут быть связаны с его безрассудным актом подрываосновы двусторонних отношений", - сообщается на центральном телевидении КНДР.

Отметим, что Северная Корея, ввиду малого количества геополитических союзниковна мировой арене, редко критикует Китай, поэтому данное сообщение не свойственноинформационным отношениям между КНДР и КНР.

Как отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, северокорейскому правительству сейчас необходимо объяснить своим гражданам, почему лидер коммунистического Китая так часто ведет переговоры с президентом США в разгар очередного политического кризиса на Корейском полуострове.

"Кроме того, данное информационное сообщение центрального телевидения КНДР является подтверждением тому, что руководство КНДР будет и впредь настаивать на проведении принятого ранее в стране комплекса мероприятий по реализации ядерной и ракетной программ", - заключила эксперт.

Метки: Китай, Северная Корея

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