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Общество

04 мая 2017, 18:30
Приморские моряки стали более востребованы в Великобритании, Ю. Корее и странах Карибского бассейна

Приморские моряки стали более востребованы в Великобритании, Ю. Корее и странах Карибского бассейна

По-прежнему большинство заграничных специалистов из Приморья работают на судах в Нидерландах, на Маршалловых островах и Кипре

Управление миграционной службы МВД России по Приморскому краю отмечает, что в 2016 году почти 9 тысяч жителей Приморского края нашли работу в морской сфере в других странах мира, сообщает ЕНВ.

Причем, количество оттока работников морской сферы в прошлом году почти не отличается от тенденции 2015 года – более 50% приморцев нашли работу в таких странах, как Кипр, куда уехало почти 17 процентов, Маршалловы острова с 14 процентами жителями Приморья, Нидерланды - 12 процентов, Панама - 8, Япония - 7, Греция – 6, а также Каймановы острова, Либерия по пять процентов.

В 2016 году, по сравнению с предыдущим, произошло сокращение спроса на приморских рабочих на Кипре (с 1664 человек до 1486 человек), в Нидерландах (с 1096 до 1061), Камбодже (с 584 до 199), Либерии (с 476 до 420), Вануату (с 143 до 66), на Мальте (с 200 человек до 155 человек).

Но, в месте с тем, увеличилось количество мест, занятых приморскими специалистами в таких странах, как Сьерра-Леоне (со 195 человек до 312), Великобритания (с 76 до 113), Панама (с 706 до 722), Южная Корея (с 154 до 171), Белиз (с 145 до 171), Багамские острова (со 124 человек до 157). Помимо этого, к концу прошлого года около 250 жителей Приморского края нашли работу в Того в Африке и 75 человек – в Уругвае.

Почти все выехавшие приморцы (99%) ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый пятый работал по специальностям "матрос", "шкипер", "боцман", "машинист". Более 70 процентов из них работали по контрактам, который был заключен как правило сроком до полугода.

Также, Приморскстат сообщил изданию, что более половины (54%) нашедших работу в других государствах имеют высшее профессиональное образование, 39% – среднее профессиональное образование; 25% составляют мужчины от 40 до 49 лет, 23% – мужчины от 30 до 39 лет, 22% – мужчины от 18 до 29 лет.

Метки: миграционная служба, моряки

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