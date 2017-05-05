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Общество

04 мая 2017, 16:30
В Приморском крае остановили торговлю наркотиками в сети Интернет

В Приморье остановили торговлю наркотиками в сети Интернет

На сайте злоумышленники указывали цену за определенный вес на разные виды наркотиков

По инициативе краевой прокуратуры размещенную во всемирной сети информацию о ценах на наркотики и предложенияпо их покупке признали незаконными. Сейчас доступ к сайту с опасным содержанием полностью закрыт, сообщает ЕНВ.

Так, в марте этого года прокуратура Хасанского муниципального района выявила несколько интернет-страниц, где были размещены предложения по покупке наркотиков. На сайте указывались цены за определенный вес наркотических средств. Также покупателям предлагалось выбрать "удобный способ доставки".

Проверив все обстоятельства уголовного дела, прокурор края обратился в суд с требованием о закрытии сайта. Суд полностью удовлетворил все требования. Сейчас все интернет-порталы полностью заблокированы.

"Та информация, которая размещалась на портале в сети Интернет, была направлена на пропаганду использования наркотических веществ и наносила непоправимый ущерб нравственности населения и его здоровью, ограничивала принятые моральные устои и конституционные права граждан, поэтому доступ к этой информации и был заблокирован касательно законодательства России. Более того, незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств являются уголовно-наказуемыми деяниями", - напомнили в краевой прокуратуре.

Помимо этого, в настоящее время ведется работапо установлению личностей, причастных к размещению информации о продаже наркотиков, уже проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Метки: интернет, наркотики, прокуратура

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