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Общество

04 мая 2017, 15:20
Дорога Владивосток - Находка продолжает разрушаться

Дорога Владивосток - Находка продолжает разрушаться

Краевой прокуратуре пришлось обратить в суд для того, чтобы администрация региона начала устранять проблемы

Часть автотрассы Приморского края по направлению к городу Находке разрушается на глазах автомобилистов. Многолетнюю проблему не могут решить на уровне краевой власти, сообщает ЕНВ.

Дистанция между городами Артем и Находкасоставляет около 130 километров. Еще тригода назад эту дистанцию на междугороднем автобусе можно было преодолеть за три часа. Теперь нужно четыре с половиной.

Усложняет ситуацию то, что данная часть дороги наиболее важная, поскольку при помощи ее связываются наиболее крупные порты: Владивосток, Находка и Восточный. Каждый день по трассе проезжает огромное количество грузовиков.Наиболее разрушенная часть автомагистрали находится в центральной части города Фокино. Осенью 2016 года здесь уже проводился ремонт, но строители не смогли закончить свою работу до наступления зимнего времени года.

На всем протяжении опасного участка дороги повален мусор, запчасти от старых автомобилей. Работники ближайших мастерских не могут отбиться от потока клиентов, которые проезжают по трассе Артем-Находка, поскольку не многим автомобилистам удается сохранить свою технику в отличном состоянии.

Еще одна проблема этой трассы — аварийные мосты, поблизости с которыми обустроены объезды. У остальных установлены знаки, ограничивающие нагрузку — от 10 до 40 тонн. Получается, что большегрузы с превышением этих норм вынуждены проезжать по ветхим конструкциям на свой страх и риск, ведь в объезд придется проехать до 300 лишних километров.

"Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями к департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о возложении на ответчика обязанности по ремонту поврежденных участков автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный и приведению их в нормативное состояние", — сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Ответственность за трассу несут краевые власти, и они признают, что здесь есть небезопасные участки, однако причиной бедственного положения на магистрали называетсято, что уже долгие годы здесьвелсялишь ямочный ремонт.

"Ямы и колдобины, огромные участки полотна без асфальта, а еще и мосты, которые того и гляди рухнут под тяжестью. Данная проблема существует уже на протяжении многих лет. Все это говорит о загруженности дорожного полотна, и мы ясно понимаем, что люди с большим страхом и опасностью преодолевают маршрут", - сообщает заместитель главы департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Дементьев. - Данная дорожная магистраль строилась в прошлом веке. И рассчитана она была на нагрузку и транспорт, характерный для того времени. В наше с вами время нагрузка на дорожное полотно выросла в огромное количество раз", - отмечает чиновник.

Как сообщаютв администрациикрая, уже в этом году будет произведен конкурс на строительство и модернизацию трассы, для чего будет направлено 300 миллионов рублей. Как уточняют эксперты, с помощью этой суммы будет реконструировано лишь 32 километра трассы. Суд удовлетворил ходатайство краевой прокуратуры, и теперь властям необходимо в течение трех месяцев провести необходимые работы на трассе. Мосты планируют реконструировать в рамках программы, которая будет действовать вплоть до 2025 года.

Метки: дороги, Находка

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