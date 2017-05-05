На майские праздники Приморская сцена Мариинки предлагает спектакли и концерты для всей семьи

Репертуарная афиша начала мая Приморской сцены Мариинского театра представляет разнообразие спектаклей для семейного просмотра, сообщает ЕНВ.

Ближайшим в череде событий месяца станет концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением молодого талантливого дирижёра из Сингапура Даррелла Анга (4 мая 19.00). Участие в заключительном концерте XVI Московского Пасхального фестиваля во Владивостоке примет всемирно признанный виртуоз из Южной Кореи Сон Чжин Чо (фортепиано). В программе вечера сочинения Мориса Равеля, Людвига ван Бетховена, Гектора Берлиоза.

5, 6 и 7 мая вниманию зрителей представлены спектакли на сказочный сюжет: "Любовь к трём апельсинам" Сергея Прокофьева в интерактивной постановке французского режиссёра Алена Маратра (5 мая 19-00), "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова на сюжет одноимённой сказки Александра Пушкина (6 мая 17.00), а также пасторальная опера Вольфганга Амадея Моцарта "Бастьен и Бастьенна" (7 мая 14.00). 8 мая в 17.00 приморской публике будет показана известная опера "Травиата" Джузеппе Верди, в основе сюжета которой драма Александра Дюма-сына "Дама с камелиями".

Также в афише: балет "Корсар" Адольфа Адана (7 мая 17.00) и вечер классической и современной хореографии "Жар-птица" (9 мая 19.00), в программе которого grand pas из балета "Раймонда", grand pas de deux "Венецианский карнавал" из балета "Сатанилла", pas de six из балета "Эсмеральда", миниатюра "Лебедь" (хореография Михаила Фокина), номер современной хореографии "Вдохновение". Центральным событием этого вечера станет показ балета "Жар-птица" в постановке Эльдара Алиева.