По МТК "Приморье-1" с начала года перевезено более 3 тыс. контейнеров

Объем транзитных грузов, отправленных по международному транспортному коридору "Приморье-1", с начала года достиг 3050 контейнеров, что сопоставимо с результатами всего прошлого года, сообщает ЕНВ со ссыкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

"Перевозки транзитных грузов по ДВЖД продолжают демонстрировать уверенный рост. Через МТК "Приморье-1", связывающий северные провинции Китая с портами Находки и Владивостока, с начала текущего года отправлено 3 050 контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте – TEU). В апреле – 1010 TEU",- говорится в пресс-релизе ДВЖД.

Отмечается, что объем транзита в январе-апреле 2017 года сопоставим с результатами всего прошлого года, когда транспортный коридор принял 3247 TEU.

По данным ДВЖД, на МКТ усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР), установлен понижающий коэффициент к тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда, сформирован твердый график для транзитных контейнерных поездов.

Транзитный груз из Владивостока и Находки по МТК "Приморье-1" отправляется морем в Южную Корею, Японию и на юг Китая. Последнее направление является наиболее востребованным. В основном перевозят пиломатериалы, есть и сельскохозяйственные товары: соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис, отмечает ДВЖД.