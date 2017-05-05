В Приморье суд обязал демонтировать самовольно возведенные объекты на базе отдыха "Лесная поляна"

По заявлению прокурора суд возложил обязанность освободить самовольно занятый участок площадью 45 га, используемый под размещение базы отдыха "Лесная поляна", и демонтировать самовольно возведенные там объекты, сообщает ЕНВ.

Ранее сообщалось о выявленных прокуратурой нарушениях земельного и градостроительного законодательства при размещении Центра семейного отдыха "Лесная поляна" в районе ст. "Садгород"по ул. Главная - 52 в г. Владивостоке.

Так, в ходе надзорных мероприятий установлено, что земельный участок площадью 45 000 кв. м в указанном районе используется Центром отдыха незаконно, в отсутствие правоустанавливающих документов. Кроме этого, на данном участке, а также на втором земельном участке с кадастровым номером 25:28:050025:590, расположенном в зоне индивидуальной жилой застройки, размещен механический подъемник, сконструированный из 8 опор, в отношении которого разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавались.

На самовольно занятом земельном участке расположены объекты некапитального строительства – беседки, бассейн, фонтан, водные горки, металлические конструкции, элементы малых архитектурных форм, а также 4 (из восьми) опор механического подъемника.

Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 25:28:050025:590 используется не по целевому назначению, земельный участок площадью 45 000 кв. м в районе ул. Главной, д. 52 в г. Владивостоке используется в отсутствие правоустанавливающих документов, а механический подъемник является самовольной постройкой в соответствии со ст. 222 ГК РФ.

Выявленные нарушения послужили основанием для обращения прокурора в суд к ООО "Серебряная линия", ООО "Шале", ОАО "Строитель", ООО "СТ-АРТ ДФО" о запрете использовать земельный участок с кадастровым номером 25:28:050025:590 не по целевому назначению, возложении на ответчиков обязанности снести самовольную постройку – механический подъемник, а также обязанности освободить самовольно занятый земельный участок площадью 45 000 кв. м путем демонтажа самовольно установленных объектов.

Накануне Советский районный суд города Владивостока огласил резолютивную часть своего решения, принятого по итогам судебного рассмотрения заявления прокурора: исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило.

Следует отметить, что материалы прокурорской проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), по факту самовольного завладения земельным участком площадью около 45 000 кв. м. В настоящее время по указанному уголовному делу проводится предварительное расследование.