"Аврора" возобновляет рейс Владивосток - Дальнереченск

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот2, с 1 мая 2017 года возобновила выполнение полётов из Владивостока в Дальнереченск и обратно. Рейс является субсидируемым, тариф в одну сторону - 1 559 рублей, сообщает ЕНВ.

Рейс выполняется четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Владивостока в 08:15 с прибытием в Дальнереченск в 09:45, вылет обратного рейса во Владивосток – 10:10.

Обслуживают линию воздушные суда DHC-6. Время в пути составляет полтора часа.