"Аврора" возобновляет рейс Владивосток - Дальнереченск

Время в пути составляет полтора часа
Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот2, с 1 мая 2017 года возобновила выполнение полётов из Владивостока в Дальнереченск и обратно. Рейс является субсидируемым, тариф в одну сторону - 1 559 рублей, сообщает ЕНВ.
Рейс выполняется четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Владивостока в 08:15 с прибытием в Дальнереченск в 09:45, вылет обратного рейса во Владивосток – 10:10.
Обслуживают линию воздушные суда DHC-6. Время в пути составляет полтора часа.
Cамолёты DHC-6 получают имена знаменитых первооткрывателей, путешественников и исследователей Дальнего Востока. На третий самолёт, приобретённый для внутрикраевых перевозок в Приморье, DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым номером RA-67285, нанесли имя знаменитого соотечественника Ивана Надарова. В настоящее время три самолёта DHC-6 выполняют рейсы по девяти направлениям: из Владивостока - в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней; из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку.
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