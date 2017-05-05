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Общество

04 мая 2017, 12:10
"Аврора" возобновляет рейс Владивосток - Дальнереченск

"Аврора" возобновляет рейс Владивосток - Дальнереченск

Время в пути составляет полтора часа

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот2, с 1 мая 2017 года возобновила выполнение полётов из Владивостока в Дальнереченск и обратно. Рейс является субсидируемым, тариф в одну сторону - 1 559 рублей,  сообщает ЕНВ.

Рейс выполняется четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Владивостока в 08:15 с прибытием в Дальнереченск в 09:45, вылет обратного рейса во Владивосток – 10:10.

Обслуживают линию воздушные суда DHC-6. Время в пути составляет полтора часа.

Cамолёты DHC-6 получают имена знаменитых первооткрывателей, путешественников и исследователей Дальнего Востока. На третий самолёт, приобретённый для внутрикраевых перевозок в Приморье, DHC-6 Twin Otter 400 с бортовым номером RA-67285, нанесли имя знаменитого соотечественника Ивана Надарова. В настоящее время три самолёта DHC-6 выполняют рейсы по девяти направлениям: из Владивостока - в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней; из Тернея - в Амгу, Светлую, Единку.

Метки: Дальнереченск, рейс

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