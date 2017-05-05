Бюджетники и пенсионеры перейдут с 1 января 2018 года на карту "Мир"

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе пенсионеров и бюджетников на отечественные платежные карты "Мир". Ранее закон был одобрен обеими палатами российского парламента, сообщает ЕНВ.

С 1 июля 2017 года карты "Мир" будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счёта в целях получения выплат из бюджета. Все остальные должны будут получить карту до 1 июля 2018 года. Срок получения карты для пенсионеров установлен до 1 июля 2020 года.

НПС "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у российских банков возникли проблемы с международными платёжными системами Visa и MasterCard. В настоящее время Федеральное Собрание РФ рассматривает законопроект о поэтапном переводе на карты отечественной системы всех бюджетников. 21 апреля документ был принят Госдумой в третьем чтении. В настоящее время карту производят более 70 банков, а принимают — 95 процентов терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных по всей России. За четыре месяца 2017 года было произведено более трёх миллионов карт "Мир". На конец 2016 года их число составляло 1,8 миллиона.

Поправки в законодательство не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты. Кроме того, за Правительством остаётся право установить по согласованию с Центробанком перечень иных выплат, в отношении которых будет действовать требование об их перечислении на карту "Мир".

"Национальная система платежных карт, на базе которой работает карта "Мир", была создана три года назад. Основная цель создания этой системы — снизить зависимость граждан России от иностранных платежных систем. Напомню, в период введения санкций неоднократно звучали идеи о том, чтобы заблокировать работу платежных система Visa и MasterCard на территории РФ, что парализовало бы платежные операции по всей стране. Расплатиться в магазине по карте, перевести деньги родным, снять зарплату в банкомате — все это стало бы недоступно для наших граждан. Поэтому решение руководства страны создать собственную национальную платежную систему полностью отвечает интересам россиян и их защищенности от внешнеполитической конъюнктуры. Кстати, в Китае национальная платежная система была создана в 2002 году. Сейчас расчеты внутри страны ведутся в основном через нее. Более того, сегодня карты этой платежной системы принимаются в 157 странах мира", - сказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Что касается магазинов, то, они будут обязаны принимать карту "Мир" в том случае, если их выручка от реализации товаров за год превышает 40 миллионов рублей. Эта обязанность для торговых точек наступит после 1 октября 2017 года.

"Осенью 2017 года будет запущена межбанковская программа лояльности, в основе которой лежит принцип cash-back — возврат части денежных средств, потраченных на товары и услуги. Размер cash-back’a составит 10-20% и будет доступен всем держателям карт "Мир", — говорится на сайтен Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Банки не позднее 1 июля 2017 года должны будут обеспечить приём карт "Мир" во всех технических устройствах, предназначенных для осуществления расчётов, в частности, в банкоматах.

"Закон также содержит норму, которая снижает со 120 до 40 миллионов ежегодный оборот торгового предприятия, на территории торгового центра которого обязан быть установлен POS-терминал для приема платежных карт, в том числе карты "Мир". Благодаря снижению этого порога расплачиваться этой картой станет возможным практически везде, - отметил Ростислав Гольдштейн. - Что касается банков, они со своей стороны должны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах — в том числе банкоматах — не позднее 1 июля 2017 года. Проще говоря, если у гражданина есть карта Сбербанка Visa или MasterCard, он может обменять ее на Сбербанк Мир и пользоваться теми же банкоматами, какими пользовался раньше. К слову, более 95% банкоматов уже сейчас обеспечивают этот прием, то есть инфраструктурно все готово. Таким образом, переход граждан на платежную систему "Мир" будет абсолютно комфортным".

Предполагается, что размер комиссии по картам "Мир" не должен превышать размер вознаграждения, взимаемого банком по платёжным картам систем аналогичного вида.

На сегодняшний день, по данным Департамента национальной платёжной системы Банка России, количество эмитированных карт платёжной системы "Мир" превысило 5 миллионов штук. Сейчас карты эмитируют 333 банка.

НСПК и Mastercard ведут переговоры о выпуске кобейджинговых карт "Мир"- Mastercard. В случае достижения соглашений, внутри России карта будет работать как "Мир", а за рубежом — как карта международной платежной системы.

В декабре 2016 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что в 2017 году может быть выпущено 20 миллионов карт "Мир".