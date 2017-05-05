В Приморье "Аллигаторы" и "Терминаторы" нанесли ракетный удар по десанту условных террористов

В ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО условного "противника" с подавлением его радиолокационных средств. По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Всего было задействовано около 20 экипажей, сообщает ЕНВ.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с использованием рельефа местности. Ракетный удар наносили на дальности 1,5 и 2 километра.

Учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения.

Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника.