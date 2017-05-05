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Экономика

04 мая 2017, 09:00
Приморский край вошел в пятерку ведущих инвестиционных регионов России

Приморский край вошел в пятерку ведущих инвестиционных регионов России

Вместе с ним туда же вошли Татарстан, Крым, Краснодарский край и Подмосковье

Приморский край вошел в пятерку наиболее привлекательных регионов России с точки зрения привлечения инвестиций, уступив Татарстану и Крыму, а также Краснодарскому краю и Московской области, сообщает ЕНВ.

Напомним, в Приморском крае с целью привлечения инвестиций были созданы Инвестиционное агентство Приморского края и Гарантийный фонд региона, которые гарантируют доступность экономических ресурсов для приморского бизнеса.

На данный момент агентство инвестиций региона контролирует 160 проектов на сумму 1,3 триллиона рублей. 54 данных проекта поступило в агентство в прошлом году, их сумма - 500 миллиардов рублей.

Одно из основных направлений, которым занимается инвестиционное агентство - это продвижение продвижения бренда Приморья на международной арене и поиск иностранных инвесторов. В 2016 году агентство принимало участие во множестве форумов и более 10 выставочных мероприятий. В связи с этим будут реализованы проекты на базе компаний ООО "Новый город" и китайской "Хунчжен-Промстрой" осовместной живой застройки "Новый город". Благодаря данному направлению будет построена общая компания для строительства совместного района общим размером капитала 333 миллионов рублей.

"Очень важно, когда существуют партнеры, которые проделали большую системную работу. Эта работа выразилась в том, что в России создана предпринимательская инициатива, созданы "дорожные карты" по решению ряда проблемных вопросов, к примеру, в области регистрации недвижимости и земельных участков",- отметил глава Приморского края Владимир Миклушевский.

Агентством поддерживаются и новые проекты, такие как производство новой кинокорпорации, компаний рыбной отрасли на тепловодных бассейнах водоемов-охладителей Лучегорской и Партизанской ГРЭС и организация швейных предприятий в ТОР "Надеждинская". Помимо этого, планируется создание центра предпринимательства, жилого района, супермаркетов, детского познавательно-развивающего и спортивно-оздоровительного комплекса. Первый в Приморье завод по производству трубопроводных систем запланирован к открытию на первый квартал 2017 года на территории Уссурийского городского округа.

Наиболее перспективные проекты, которые планируются к созданию в ближайшее время, так или иначе связываются с инвестициями из других стран.

Крупнейший партнер в этом направлении — Китай. Так, самый заметный проект, который внесет большой вклад в развитие приморской экономики – это строительство логистического зернового центра в Михайловском районе края на базе ООО "Компания "Армада". Также развивается сотрудничество в сферах сельского хозяйства и лесопереработки, поставках продуктов питания и нефтепродуктов. Так, стоимость контракта между ООО "ЛесИнвест" и Инвестиционным лесопромышленным парком "Голинь" на поставку пиломатериалов составляет 100 млн. долларов. Китайская компания "Хуа Ян" и приморская "Витолия" договорились о создании совместной компании "ХуаИань молокозаводы", стоимость вложений составит почти 1 млрд. рублей.

Метки: инвестиции Китай

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