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Общество

04 мая 2017, 00:00
За день площадь пожаров на Дальнем Востоке увеличилась в шесть раз

За день площадь пожаров на Дальнем Востоке увеличилась в шесть раз

Пожары пылают почти во всех субъектах региона

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Дальневосточном федеральном округе увеличилась в 6 раз, теперь пожары занимают более двух тысяч гектаров. На данный момент на всей территории замечено 22 возгорания, причем 11 из них находятся в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу департамента лесного хозяйства.

В общем, в регионах Дальнего Востока за день до этого был зафиксирован 41 случай пожара: 18 - в Приморском крае, 8 - на территории Амурской области, 4 - Еврейского автономного округа, 9 - в Хабаровского края. Кроме того, по два возгораниябыли зафиксированы на Камчатке и Колыме. За один день площадь, задействованная огненной стихией, превысила 2,2 тысячи гектаров.

По-прежнему продолжают полыхать 22 пожара: 11 — в Приморье, 7 — в Хабаровском крае, 2 — в Амурской области, по одному в Магаданской области и ЕАО.

Всего с начала 2017 года на Дальнем Востоке было зарегистрировано 563 лесных пожара на площади в 95,5 тысячи гектаров, из которых на ЕАО приходится 54,1 тысячи гектаров, Амурская область — 22,3 тысячи гектаров.

Как сообщается, за время выходных в Приморском крае пожарными было потушено 13 очагов возгораний. Общая площадь возгораний на тот момент составляла более 180 гектаров, их тушили 150 человек, задействовано 34 единицы техники. По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует 11 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 341 гектара.

В департаменте лесного хозяйства края сообщают, что для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Метки: пожары

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