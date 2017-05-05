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Общество

03 мая 2017, 18:20
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело в отношении организатора незаконного оборота алкоголя

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело в отношении организатора незаконного оборота алкоголя

Изъято более 150 тыс. литров спиртосодержащей продукции общей стоимостью свыше 29 млн. рублей

Следователями УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной перевозке продукции без предусмотренной законодательством маркировки, сообщает ЕНВ.

"Сотрудниками полиции и ФСБ России обнаружены и изъяты более 150 тыс. литров немаркированного федеральными специальными марками алкоголя стоимостью свыше 29 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант уголовного дела организовал перевозку во Владивосток алкоголя без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции, в том числе без сертификатов соответствия.

Противоправную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции обнаружено 16 контейнеров алкогольной продукции со специальными Федеральными акцизными марками с признаками подделки. В результате проведенного обыска изъято более 150 тыс. литров спиртосодержащей продукции общей стоимостью свыше 29 млн. рублей. Алкогольная продукция транспортировалась на склады для хранения и дальнейшей реализации.

Образцы алкогольной продукции направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Установлено, что федеральные специальные (акцизные) марки изготовлены кустарным способом, а состав продукции не соответствуют нормам ГОСТа.

Расследование уголовного дела в отношении организатора незаконного оборота алкогольной продукции завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении соучастников материалы выделены в отдельное производство.

рассмотрит

Метки: алкоголь, уголовное дело

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