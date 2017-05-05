Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

03 мая 2017, 14:30
В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы

В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы

В декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик

Уссурийским районным судом вынесен приговор бывшему сотруднику управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю, который признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств и получение взятки в особо крупном размере, сообщает ЕНВ.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период, когда фигурант занимал должность старшего оперуполномоченного первого отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Так, в декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик весом 0,15 гр., которое спрятал в сахарный песок. Данную посылку с запрещенным в ней веществом он отдал лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, который должен был осуществить ее передачу для осужденного. Однако при проверке сотрудниками исправительного учреждения содержимого посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Кроме этого, фигурант с февраля по октябрь 2015 года получал через знакомых и родственников лица, отбывающего наказание в исправительной колонии, денежные средства, которые являлись частями заранее обговоренной взятки. Всего в качестве незаконного вознаграждения он получил 350 тыс. рублей за создание осужденному благоприятных условий отбывания наказания и за организацию передачи ему средств мобильной связи.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей.

Суд также лишил его специального звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Метки: ГУФСИН, наркотики

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФИсследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ
сегодня, 12:30
Менее четверти жителей Дальнего Востока планируют отдыхать за пределами своего региона
Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"
сегодня, 12:00
На мемориале проводятся торжественные митинги с участием ветеранов прошедшей войны

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР
Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+