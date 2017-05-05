Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 мая 2017, 12:00
Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске

Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске

Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей

Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта начнется летом 2017 года. Консорциум японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation может принять участие в реализации проекта, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Как сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, в настоящее время завершается государственная экспертиза проекта. Начало строительства запланировано на август. Пропускная способность аэропорта составит до трех миллионов пассажиров в год. Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей.

По словам замминистра, одним из главных условий инвестора было установление долгосрочных тарифов на услуги нового пассажирского терминала.

"От этого зависело решение японской стороны о вхождении в проект. Однако российским регулированием установление долгосрочных тарифов для не введенных проектов предусмотрено не было. По поручению вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития выступило с инициативой и через Правительство России были внесены изменения, позволяющие устанавливать предварительные тарифы по регулируемым видам деятельности. На примере Хабаровска впервые в отрасли тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии", - пояснил замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков

В конце апреля ФАС России установил значения долгосрочных тарифов для АО "Международный аэропорт Хабаровск" (100%-ное дочернее предприятие Хабаровского аэропорта, созданное для строительства нового терминала). Тариф утвержден на 2019–2023 гг.

"Долгосрочный тариф еще до начала строительства - основное условие участия в проекте, которое поставил перед нами консорциум японских инвесторов. И сегодня, благодаря этому беспрецедентному решению, все условия выполнены. Новые тарифы будут основным источником возврата инвестиций. Срок окупаемости терминала при этом составит около 10 лет", - подчеркнул председатель совета директоров Хабаровского аэропорта Константин Басюк.

Метки: аэропорт, инвестиции, Хабаровск

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния
В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелияВ Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия
сегодня, 00:00
Производственная мощность центра составит 60 млн. нм/год в пересчете на газообразный гелий
Компания "КБ Пласт" запустила производство трубопроводных систем из полипропилена в ПриморьеКомпания "КБ Пласт" запустила производство трубопроводных систем из полипропилена в Приморье
вчера, 16:10
Сегодня ведется работа по увеличению объемов производства до 35 - 40 тонн готовой продукции в месяц

Последние новости

Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
вчера, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове
Юрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам АнгомЮрий Трутнев встретился с главой китайской компании Metropoly Holdings Кенг Лам Ангом
вчера, 21:30
Обсуждались проекты, планируемые к реализации на Дальнем Востоке с привлечением иностранных инвестиций
В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"В КНДР задержан гражданин США за "враждебные действия"
вчера, 20:00
Американский гражданин корейского происхождения занимался поставками гуманитарной помощи

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+