Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске

Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта начнется летом 2017 года. Консорциум японских инвесторов во главе с Sojitz Corporation может принять участие в реализации проекта, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Как сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, в настоящее время завершается государственная экспертиза проекта. Начало строительства запланировано на август. Пропускная способность аэропорта составит до трех миллионов пассажиров в год. Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей.

По словам замминистра, одним из главных условий инвестора было установление долгосрочных тарифов на услуги нового пассажирского терминала.

"От этого зависело решение японской стороны о вхождении в проект. Однако российским регулированием установление долгосрочных тарифов для не введенных проектов предусмотрено не было. По поручению вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития выступило с инициативой и через Правительство России были внесены изменения, позволяющие устанавливать предварительные тарифы по регулируемым видам деятельности. На примере Хабаровска впервые в отрасли тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии", - пояснил замглавы Минвостокразвития России Александр Крутиков

В конце апреля ФАС России установил значения долгосрочных тарифов для АО "Международный аэропорт Хабаровск" (100%-ное дочернее предприятие Хабаровского аэропорта, созданное для строительства нового терминала). Тариф утвержден на 2019–2023 гг.

"Долгосрочный тариф еще до начала строительства - основное условие участия в проекте, которое поставил перед нами консорциум японских инвесторов. И сегодня, благодаря этому беспрецедентному решению, все условия выполнены. Новые тарифы будут основным источником возврата инвестиций. Срок окупаемости терминала при этом составит около 10 лет", - подчеркнул председатель совета директоров Хабаровского аэропорта Константин Басюк.