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В мире

03 мая 2017, 11:30
МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 лет

МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 лет

В понедельник бомбардировщики ВВС США имитировали нанесение воздушных ударов по Северной Корее

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР в понедельник назвал нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове самой тяжелой за последние 50 лет,  сообщает ЕНВ со ссылкой на .Центральное телеграфное агентство Кореи

По словам представителя Министерства иностранных дел КНДР, в этом году США и Республика Корея провели самые крупномасштабные в истории совместные учения "Ки ризолв" и "Фоул игл", в которых были задействованы более 300 тыс. военнослужащих и различные виды стратегического вооружения, продемонстрировав стремление нанести превентивный ядерный удар. Он отметил, что США даже изменили маршрут атомного авианосца "Карл Винсон" и перебросили авианосную ударную группу в акваторию у побережья КНДР.  Пхеньян будет и дальше решительно придерживаться политики развития ядерных сил, только в таком случае США не смогут без опасений устроить агрессию в отношении КНДР подобно тому, как ранее применяли военную силу против других стран.

В понедельник стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США имитировали нанесение воздушных ударов по КНДР на территории Республики Корея. По сообщениям, переброшенный с базы на острове Гуам сводный отряд стратегических бомбардировщиков 1 мая тайно прибыл на восточное побережье КНДР, чтобы провести совместную тренировку с атомным авианосцем "Карл Винсон" и атомной подлодкой "Мичиган" и имитировать нанесение воздушных ударов по важным объектам КНДР.

При этом, президент США Дональд Трамп заявил, что готов "при подходящих условиях" встретиться с верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. По его словам, большинство людей в политике никогда бы не сказали о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, но, при подходящих условиях, он абсолютно готов к этому, и для него это была бы честь.

Метки: конфликт, Северная Корея, США

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