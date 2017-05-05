Пак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвинения

Отстранённая с поста президента Республики Корея Пак Кын Хе на первых предварительных судебных слушаниях, полностью отрицает все пункты обвинения. При этом она не явилась в суд, поскольку это на этапе предварительных слушаний это не является обязательным требованием, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Представляющий интересы Пак Кын Хе адвокат заявил, что в деле 120 тысяч страниц, поэтому у его подзащитной не было времени всё подробно изучить. При этом экс-президент отрицает вину по всем 18 обвинениям, которые ей предъявлены.

Напомним, что скандал разразился осенью прошлого года. 9 декабря 2016 г. парламент страны временно отстранил Пак Кын Хе от власти, а 10 марта Конституционный суд Кореи поддержал импичмент, досрочно сняв Пак с поста президента. 31 марта Пак Кын Хе была арестована генпрокуратурой. После отстранения от должности в результате импичмента Пак Кые Хе арестовали по подозрению в соучастии в коррупционных аферах её близкой подруги Чхве Сун Силь. По версии следствия, та редактировала тексты выступлений главы государства, чем влияла на политику, а также, пользуясь близостью к Пак Кын Хе, вынудила многие компании делать взносы в созданные ею неправительственные фонды.Пак Кын Хе обвиняется в общей сложности в 18 нарушениях закона, включая коррупцию на общую сумму 59,2 млрд вон (около 50 млн долларов). По делу также проходят руководители крупнейших корпораций Южной Кореи, включая Samsung, Lotte и SK.