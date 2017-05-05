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Общество

02 мая 2017, 19:50
ДВО РАН и "Приморский океанариум" будут сотрудничать с корейским Океанариумом "Lotte World"
ДВО РАН и "Приморский океанариум" будут сотрудничать с корейским Океанариумом "Lotte World"

ДВО РАН и "Приморский океанариум" будут сотрудничать с корейским Океанариумом "Lotte World"

Срок действия меморандума пять лет

Директор Океанариума "Lotte World" из Республики Корея доктор Ко Чонак, директор Национального научного центром морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов, директор филиала Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум"Александр Михайлюк подписали Меморандумы о совместной научной и образовательной деятельности, включающей исследования и разработки в области наук о живой природе и океане, сообщает ЕНВ.

Сотрудничество с Сеулом будет развиваться в трех основных направлениях. Так, Lotte World Aquarium предлагает представить аквариум от Приморского океанариума среди своих экспозиций. У посетителей будет возможность убедиться, что посещение океанариума в Сеуле вовсе не исключает визита в Приморский океанариум во Владивостоке. Они совершенно разные, каждый имеет уникальные коллекции, и в Приморье можно найти для себя много нового.

Меморандум предполагает также обмен специалистами, занимающимися научными исследованиями, образованием, просветительством. Lotte World Aquarium пока позиционируется как развлекательный аквариум. В настоящее время в мире в океанариумах широко развивают научное и образовательное направления. Приморский океанариум сразу создавался как научно–образовательное учреждение, Lotte WorldA quarium также выказывает намерение следовать этим курсом.

Третье направление сотрудничества – проведение рабочих конференций, которые будут проходить поочередно в Республике Корея и в России. На рабочих конференциях будут рассматриваться определенные актуальные темы, а обмен разработками будет сопровождаться еще и практическими занятиями. Срок действия меморандума пять лет.

Lotte World Aquarium ровесник Приморского океанариума, у обоих практически равноценные стартовые позиции. Основное различие – в Lotte World Aquarium нет дельфинария. Наверное, еще и поэтому гостям особенно понравились белухи.

Подробной и обстоятельной экскурсией визит гостей не закончился. Представители делегации из Республики Корея встретились с сотрудниками ветеринарной службы, систем жизнеобеспечения и другими специалистами, посетили Базу исследования морских млекопитающих. Их интересовало, из чего складывается работа с животными, как проходят тренировки, как проводится ветеринарная работа. 

Метки: океанариум, Южная Корея

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