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Экономика

02 мая 2017, 15:10
"Примстроитель" построит завод по производству метизов во Владивостоке

"Примстроитель" построит завод по производству метизов во Владивостоке

Объем капиталовложений составит 335 млн. рублей

Компания "Примстроитель" получила статус резидента Свободного порта и намерена построить завод по производству метизов во Владивостоке. В рамках соглашения объем капиталовложений составит 335 млн. рублей, сообщает ЕНВ.

В рамках реализации проекта в регионе будет построен первый на Дальнем Востоке завод по производству метизов. Реализация проекта пройдет в несколько этапов. Так, в 2017 – 2021 гг. будут проведены проектные работы, возведено здание завода, подготовлены помещения и приобретено оборудование. Запуск производства запланирован на 2022 год. Завод будет выпускать такую продукцию, как метизы различных модификаций. Запуск завода позволит создать 35 рабочих мест.

Метизы - изделия, которые изготавливают из металла и применяют в повседневной жизни. Это различные ножницы и ножи, разнообразные пилы, предметы сельскохозяйственного назначения (топоры, лопаты) и многое другое.

Как отмечает генеральный директор ООО "Примстроитель" Александр Бондаренко, на данный момент в Приморье и в дальневосточном регионе метизы импортируются из КНР, Тайваня и регионов России.

"Реализация данного проекта стала возможной, в том числе, благодаря использованию преференций резидента Свободного порта Владивосток и, в первую очередь, возможности организации свободной таможенной зоны, что позволит снизить стоимость импортируемого оборудования, необходимого для создания завода. Общий объем инвестиций в строительство и запуск завода составит 500 млн. рублей", - добавил Александр Бондаренко.

В рамках реализации проекта инвестор также намерен воспользоваться преференцией на получение земельного участка площадью 2 га без аукциона для строительства завода во Владивостоке.

"Новые производства на территории Свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особых экономических режимов ТОР и СПВ. Реализация кластерной политики на Дальнем Востоке обеспечивает эффективную кооперацию бизнеса, в том числе между резидентами ТОР и СПВ. Благодаря запуску завода компании "Примстроитель", местные предприятия смогут закупать продукцию в регионе, что позволит значительно снизить их издержки и увеличить прибыль" ,- отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Метки: метизы, резидент, Свободный порт Владивосток

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