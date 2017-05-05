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Общество

02 мая 2017, 14:40
Во Владивостоке прибыл трансокеанский лайнер "Costa Victoria"
Во Владивостоке прибыл трансокеанский лайнер "Costa Victoria"
Во Владивостоке прибыл трансокеанский лайнер "Costa Victoria"
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Во Владивосток прибыл трансокеанский лайнер "Costa Victoria"

В этом году столица Приморья ожидает 13 заходов иностранных круизных лайнеров

Сегодня, 2 мая, во Владивосток из южнокорейского порта Сокчо прибыло одно из крупнейших круизных судов мира – "Costa Victoria", сообщает ЕНВ.

Этот лайнер работает на открытой в прошлом году круизной линии, которая связывает порты Южной Кореи и Японии с Владивостоком. Его масштабы впечатляют и сравнимы с уже хорошо знакомой владивостокцам "Diamond Princess" - "Бриллиантовой принцессой". Длина "Costa Victoria" - 253 метра, ширина - 32,5 метра, водоизмещение - 75 166 тонн. Его каюты, размещенные на 14 палубах, могут принять 2 349 пассажиров, которых обслуживают 790 членов экипажа. Туристам на его борту доступны бары, рестораны, казино, несколько танцполов, фитнес-залы, спа-салон, бассейн, библиотека.

Покинет Владивосток "Costa Victoria" 2 мая, в 23 часа и возьмет курс на Японию.

Круизная итальянская компания "Costa Cruises", которой принадлежит "Costa Victoria", в прошлом году заказала для постройки еще два океанских суперлайнера, которые должны стать новыми мировыми рекордсменами. Каждый из них сможет вместить на своем борту свыше шести тысяч туристов. 

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Лайнер "Costa Victoria" может стать "старожилом" для Владивостока, так как его следующий приход в наш город ожидается уже 7-го, а затем еще и 20-го, и 31 мая. А 30 мая Владивосток встретит еще одно крупное круизное судно - это будет "Costa Neoromantica". В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству сразу 13 заходов иностранных круизных лайнеров.  

Метки: Costa Victoria, круизы, лайнер

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