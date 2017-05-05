"Аврора" предоставляет бесплатный перелёт "детям войны"

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", расширяет список категорий граждан, имеющих право на бесплатный перелёт в рамках акции в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит с 1 по 31 мая 2017 года, сообщает ЕНВ.

Теперь правом бесплатного перелёта на рейсах Авиакомпании могут воспользоваться не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и "дети войны". К данной категории относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Каждый участник праздничной акции также имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Перевозка и оформление льготных билетов в рамках данной акции начнётся в период с 1 по 31 мая 2017 года.

"Дети Войны" - самая крупная общественная организация в Российской Федерации по количественному составу, - отмечает председатель Приморского отделения Всероссийской организации "Дети Войны", депутат Заксобрания Приморья Андрей Ищенко. - В самой организации числится более четырех миллионов человек. Дети войны – это самая активная часть населения на сегодняшний день и главный избиратель в стране. Это люди, родившиеся с 1928 по 1945 годы, работавшие в годы Великой Отечественной войны на производстве, а затем - над восстановлением разрушенной экономики. Данная категория людей никак не защищена. На федеральном уровне было принято решение, что устанавливать меры по защите детей войны должны регионы. В некоторых субъектах федерации были приняты соответствующие региональные законы. Однако, в Приморском крае уже несколько лет мы не можем провести закон "О детях войны" - он каждый год блокируется представителями "Единой России" в Законодательном Собрании. Оппонентами порой высказываются нелицеприятные вещи о том, зачем помогать детям войны, ведь "все равно им скоро уже уходить на покой". К сожалению, наши депутаты не понимают, что если мы будем помогать детям войны, то спокойнее себя будут чувствовать зрелое население и молодежь, которые их обеспечивают, таким образом, будет падать социальная напряженность. То есть это все звенья одной цепи, здесь нужно мыслить шире и стратегически, а на уровне регионов с этим проблема. Когда власть не может обеспечить меры поддержки пенсионерам и, конкретно, детям войны, этим начинают заниматься другие субъекты - общественные организации и, прежде всего, бизнес, у которого есть ресурсы. Проводимая авиакомпанией "Аврора" акция - это, можно сказать, знак благодарности детям войны за их усилия в прошлом, за их долгую трудовую деятельность в нашей стране. Строительная компания "Аврора-строй", которую возглавляю я, также регулярно помогает детям войны в нашем регионе, мы совместно с со всероссийской организацией "Дети Войны" оказываем юридическую помощь данной категории граждан для того, чтобы те хоть ненамного чувствовали себя более защищенными", - отметил Андрей Ищенко.

Акция в полном объёме распространяется на собственные рейсы Авиакомпании "Аврора" по следующим маршрутам:

Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский

Южно-Сахалинск – Благовещенск

Владивосток – Комсомольск-на-Амуре

Владивосток - Благовещенск

Петропавловск-Камчатский – Магадан

Хабаровск - Благовещенск

Хабаровск – Тында

Хабаровск – Оха

Хабаровск – Ноглики

Хабаровск – Шахтёрск, а также на всех рейсах внутри Сахалинской области и в Приморском крае.

Справки и информацию можно получить по телефонной линии контакт-центра 8-800-250-4988, а также в офисах продаж "Авроры" и "Аэрофлота".