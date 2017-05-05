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Экономика

02 мая 2017, 11:40
Почта России и Japan Post договорились о сотрудничестве в области почтовой связи

Почта России и Japan Post договорились о сотрудничестве в области почтовой связи

Российская сторона предложила провести тестовые перевозки почты по маршруту: Кавасаки-Владивосток-Москва-Берлин

В рамках официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Почта России и Почта Японии подписали Соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи. Подписи под документом поставили генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов и президент – исполнительный директор Japan Post Co., Ltd. Кунио Йокояма, сообщает ЕНВ.

Соглашение является логическим развитием подписанного 16 декабря прошлого года в Токио, в рамках визита в Японию Президента Российской Федерации В.В. Путина, меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовой связи между Japan Post Co., Ltd. и ФГУП "Почта России".

Новый документ расширяет взаимодействие почтовых компаний в целях совершенствования технологии доставки почты между Японией и Россией, увеличения продаж и развития электронной коммерции. Особое внимание в данном соглашении уделено совместному анализу возможности быстрого транзита почты из Японии в Россию, Центральную Азию, Восточную Азию и страны Европы с использованием транспортных возможностей Российской Федерации, включая Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Почта России предложила провести тестовые перевозки почты по маршруту: Кавасаки-Владивосток-Москва-Берлин. Предполагается, что до Владивостока отправления будут доставляться Почтой Японии, далее Почта России будет осуществлять наземную перевозку: до Москвы почтовым поездом и далее до Берлина автомобильным транспортом. Срок перевозки от Владивостока до Берлина должен составить 9 суток, включая 7 суток железнодорожной перевозки по Транссибирской магистрали.

Также стороны договорились о сотрудничестве в области развития розничных продаж. В отделениях Почты России планируется продавать японские товары, а в подразделениях Почты Японии – товары российских производителей. Достигнуты договорённости о начале пилотного проекта по реализации японских товаров через сеть почтовых отделений в Москве, Воронеже и Владивостоке. Ряд почтовых отделений в этих городах уже провели выставки образцов продукции из Японии.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения будет налажен обмен опытом в сфере организации доставки почтовых отправлений и повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений. Обсуждается вопрос организации стажировки специалистов Почты России в Японии с целью изучения опыта организации работы почтовых отделений.

Метки: почта России, Почта Японии

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