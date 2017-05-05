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Общество

02 мая 2017, 00:00
На восстановление дорог в Приморский край будет направлено более миллиарда рублей

На восстановление дорог в Приморский край будет направлено более миллиарда рублей

Правительство России поможет региону восстановить дорожную инфраструктуру, разрушенную тайфунами 2016 года

Приморье получит более миллиарда рублей на восстановление дорожных систем и частей мостов, которые были повреждены во время наводнения в 2016 году. Правительство России уже согласовало распределение второй денежной волны в Приморский край для восстановления дорог, сообщает ЕНВ.

Как сообщили корреспондентам в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, для того, чтобы разрушенная дорожная инфраструктура была восстановлена полностью, краю необходимо около трех миллиардов рублей. В конце 2016 года из федерального бюджета было выделено 260 миллионов.

"На данный момент правительство рассчитало направить вторую волну финансов для восстановления инфраструктуры – 1,13 миллиарда. Как только средства будут доведены, направим их на оплату работ по восстановлению дорог и мостов, пострадавших в ходе наводнения. В настоящее время ремонт уже ведется силами "Примавтодора", – рассказал директор департамента Александр Швора.

Напомним, в конце августа – начале сентября прошлого года в результате прохождения тайфуна "Лайонрок" были подтоплены 170 населенных пунктов края, повреждены 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускные трубы.

"Жители края сами смогут оценить выполненные ремонтные работы дорожных частей Владивостока и других территорий Приморского края. Тем самым, лучший контроль за состоянием дорог – контроль каждого жителя региона. У нас самый автомобилизированный регион в стране, и потому проблема качества дорог волнует большинство приморцев, а, значит, они активно включатся в этот процесс", – отметил глава края Владимир Миклушевский.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Приморье вошло в список 34 регионов России, в которых будет реализовываться важный, по мнению правительства, проект "Безопасные и качественные дороги". Каждый год в бюджет Приморского края будет направляться почти 1,5 миллиарда рублей на эти цели.

В этом году во Владивостокской агломерации отремонтируют почти 200 километров дорог, установят новые дорожные знаки и ограждения, а также освещение участков. Все работы будут начинаться в конце мая, а уже к концу 2017 года эксперты планируют подсчитать первые успехи проделанной работы.

Метки: дороги, Приморье

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