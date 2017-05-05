Субботний пуск северокорейской ракеты признан состоявшимся

Вопреки первоначальным заявлениям Южной Кореи и США, испытания баллистической ракеты КНДР оказались успешными. Пхеньян отрабатывал детонацию ядерной боеголовки, а подрыв ракеты был произведен намеренно – согласно первоначальному плану инженеров, сообщает ЕНВ.

Об этом сообщили корреспондентам в правительстве Республики Корея, предоставив полный анализ произведенного запуска. Также отмечалась направленность ракеты в сторонутерритории Российской Федерации. Об этом рассказал накануне южнокорейский телевизионный канал YTN.

Ранее сообщалось, что в субботу в 5 часов 30 минут утра из уезда Пукчахан в провинции Южный Пхёнан, Северная Корея запустила баллистическую ракету по направлению к российскому Дальнему Востоку. Согласно информации американских и южнокорейских военных, ракета пролетела примерно две или три минуты и взорвалась на высоте 71 км. Первоначально в Сеуле заявили, что запуск закончился неудачей. Были высказаны предположения, что Северная Корея испытывала какую-то модификацию твердотопливной ракеты средней дальности: модель "Пуккыксон-2" (KN-15) или новую разновидность SCUD-ER (KN-17), предназначенную для поражения кораблей противника.

"Как стало известно теперь, ракета была взорвана не из-за каких-либо неполадок, а по причине специального подрыва, поскольку отрабатывалась детонация ядерной боеголовки", - сообщают эксперты из Южной Кореи.Таким образом, в столице республики пересмотрели свое мнение и признали успешный запуск испытываемой не столько ракеты, а ее боеголовки.

Эксперты отметили, что преодоление ракетой высоты в 20-30 км уже окончательно доказывает, что запуск прошел в штатном режиме, и следует по нормальной траектории до конца. Так как взрыв был произведен на высоте более 70 км, это означает то, что северокорейские специалисты убедились: ракета летит нормально, а затем уже произвели подрыв боеголовки, что и было главной целью старта.Обломки ракеты остались на территории КНДР.

Южнокорейские СМИ, ссылаясь на мнения военных экспертов, считают, что КНДР не будет производить ядерные испытания в течение некоторого времени, а, скорее всего, сосредоточится на отработке технологий, позволяющих обеспечить сохранность боеголовки после повторного входа в атмосферу, либо будет запускать новые модификации баллистических ракет.