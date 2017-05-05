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01 мая 2017, 00:10
Северная Корея пригрозила уничтожить американскую атомную подлодку

Северная Корея пригрозила уничтожить американскую атомную подлодку

Подводная лодка "Мичиган" с управляемыми ракетами "Томагавк" 25 апреля пришвартовалась в южнокорейскому порту Пусан

Вооруженные силы Северной Кореи пригрозили уничтожить атомную подводную лодку "Мичиган" ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан если она изменит свое местоположение, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

"В тот момент, когда "Мичиган" попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен превратиться в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность", — говорится в заявлении на государственном пропагандистском сайте КНДР Uriminzokkiri.

Пхеньян уверен, что "срочная переброска атомной подлодки в воды в районе Корейского полуострова, которая совпала по времени с отправкой туда ударной авианосной группировки, призвана еще больше усилить военные угрозы против нашей республики".

Атомная субмарина "Мичиган" типа "Огайо" с управляемыми ракетами "Томагавк" зашла в южнокорейский порт Пусан 25 апреля, и через четыре дня отправилась в море. Она должна присоединиться к ударной группе авианосца "Карл Винсон", которая проводит совместные учения с кораблями Морских сил самообороны Японии недалеко от Корейского полуострова. Основной целью учений "является сдерживание северокорейских провокаций и укрепление боеготовности военного союза США и Южной Кореи". Предполагается, что в ходе учений ВМС двух стран отработают обнаружение пуска, отслеживание и перехват межконтинентальных баллистических ракет условного противника.

"Будь то ядерный авианосец или атомная подводная лодка, они превратятся в массу металлолома перед лицом нашей непобедимой военной силы", — предупредили пропагандисты.

Представитель генштаба армии КНДР пояснял, что "в случае агрессии США" будут атакованы военные объекты Соединенных Штатов в Японии и Южной Корее.

Метки: подводная лодка, Северная Корея, США

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