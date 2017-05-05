Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 апреля 2017, 11:30
Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая
Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая
Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая
Все фото (4)

Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая

Участвующая в параде техника представлена различными боевыми орудиями и машинами общим количеством более 50 единиц

Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны к параду, посвященному 72-й годовщине Великой Победы, сообщает ЕНВ.

Первая тренировка прошла по улице Светланской с 22.00 до 24.00, следующая тренировка состоится 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 5 мая 2017 года.

Участвующая в параде техника будет представлена зенитными ракетными комплексами "Оса" и С-300, береговыми ракетными установками "Бал" и "Бастион", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", реактивными системами залпового огня "Град", различными боевыми орудиями и машинами общим количеством более 50 единиц.

В параде примут участие около полутора тысяч человек, включая батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, подразделений МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

Метки: 9 мая, Парад Победы, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФИсследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ
сегодня, 12:30
Менее четверти жителей Дальнего Востока планируют отдыхать за пределами своего региона
Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"
сегодня, 12:00
На мемориале проводятся торжественные митинги с участием ветеранов прошедшей войны

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР
Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+