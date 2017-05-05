Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая

Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны к параду, посвященному 72-й годовщине Великой Победы, сообщает ЕНВ.

Первая тренировка прошла по улице Светланской с 22.00 до 24.00, следующая тренировка состоится 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 5 мая 2017 года.

Участвующая в параде техника будет представлена зенитными ракетными комплексами "Оса" и С-300, береговыми ракетными установками "Бал" и "Бастион", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", реактивными системами залпового огня "Град", различными боевыми орудиями и машинами общим количеством более 50 единиц.

В параде примут участие около полутора тысяч человек, включая батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, подразделений МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.