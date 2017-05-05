Северная Корея произвела пуск еще одной ракеты

В субботу Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, судя по всему, взорвалась через несколько секунд после взлета. Об этом сообщают военные Южной Кореи, сообщает ЕНВ.

"Северная Корея произвела сегодня запуск неизвестной ракеты с участка в окрестностях Букчана в Пхенганам-до (провинция Южный Пхенган) на северо-восточном направлении около 5:30 утра. По оценкам, этот запуск потерпел неудачу", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Также в заявлении было сказано, что военные Южной Кореи пристально следят за возможностью дополнительных провокаций со стороны Севера. Также они занимаются поддержанием тщательной обороны. Сообщается, что тип ракеты еще не известен.

Президент США Дональд Трамп написал в своём Твиттере по этому поводу: "Северная Корея проигнорировала пожелания Китая, когда её уважаемый руководитель, хотя и безуспешно, выпустил сегодня ракету. Плохо!"

До сих пор из Северной Кореи не поступило никаких комментариев. В последнее время напряженность в регионе возросла, Северная и Южная Кореи проводят военные учения. Северная Корея неоднократно предпринимала попытки миниатюризировать ядерные боеголовки и размещать их на ракетах большой дальности, способных достигать США.