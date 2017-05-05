ОСАГО заработает по-новому

С 28 апреля 2017 года вступают в силу новые поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми устанавливается приоритет натурального возмещения над денежной компенсацией в случае ДТП. Закон обратной силы не имеет и распространяется только на договоры ОСАГО, заключенные после вступления поправок в силу, сообщает ЕНВ.

Автовладелец сможет выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка.

"Запуск и старт этого законопроекта будет не столь энергичным, как мы рассчитывали изначально, - отмечает президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на пресс-конференции "Новые правила выплат по ОСАГО". – По нашим оценкам, только 30% автовладельцев смогут воспользоваться натуральным возмещением по ОСАГО, и то это в перспективе. Потому что те четкие и жесткие требования, которые сейчас прописаны по отношению к страховщику и, соответственно, к станциям технического обслуживания, которые он может предлагать для ремонта, накладывают определенный отпечаток на ситуацию".

Перечень автомастерских, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта можно будет найти на сайте страховой организации. По согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору.

Для организации восстановительного ремонта страховщику необходимо заключить договор со СТО, которая соответствует как их критериям отбора, так и законодательным требованиям (должна находиться не далее 50 км от места ДТП или места проживания потерпевшего). При наступлении страхового случая, страховщик предложит автовладельцу список станций технического обслуживания, с которыми у него подписаны договоры на ремонтные работы по ОСАГО. Срок ремонта не должен превышать 30 дней (за просрочку существуют штрафные санкции), автомобили не старше 2-х лет будут направляться на авторизованные сервисные центры, при этом гарантия производителя будет сохраняться.

"Мы часто слышим про то, что при таком подходе будут слетать гарантии, но здесь необходимо помнить о том, что сегодня на автомобили распространяется много маркетинговых гарантий, - поясняет директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук. – 95% гарантийных обязательств – это автомобили до двух лет. По отдельным случаям нам придется разбираться в судах, но я уверен, что это будут единичные случаи".

Станции техобслуживания готовы к новому формату работы по ОСАГО, однако многие из них уже озвучили собственные требования к автомобилям, которые будут направляться на ремонт: это ограничение по возрасту и марке. Крайне важным моментом будет вопрос рассмотрения возможных претензий потерпевших по результатам выполненных работ, рассматривать которые обязаны страховщики.

"Посмотрим, как на практике отреагируют СТО. Их первую реакцию мы уже знаем. Большинство станций не готовы в течение 12 месяцев нести ответственность за качество ремонта, который был выполнен на ржавом крыле 10-летнего автомобиля. Это крайне сложная ситуация для них. Поэтому они заранее предупреждают, что будут принимать автомобили 5-7 лет", - комментирует Евгений Уфимцев.

В отличие от денежной выплаты при осуществлении восстановительного ремонта поврежденного автомобиля не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное для автовладельцев изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.

Игорь Жук также напомнил, что основной целью нововведений в законе об ОСАГО является увеличение доступности полисов "автогражданки" для потребителя, улучшение сервиса для пострадавшего, расширение его возможностей. А также – на борьбу с мошенникам-автоюристами, чья недобросовестная деятельность привела отрасль в убыточное состояние.

Если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.