Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

29 апреля 2017, 00:00
ОСАГО заработает по-новому

ОСАГО заработает по-новому

Новые правила действуют только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам

С 28 апреля 2017 года вступают в силу новые поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми устанавливается приоритет натурального возмещения над денежной компенсацией в случае ДТП. Закон обратной силы не имеет и распространяется только на договоры ОСАГО, заключенные после вступления поправок в силу, сообщает ЕНВ.

Автовладелец сможет выбрать из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, как на этапе заключения договора ОСАГО, так и при урегулировании убытка.

"Запуск и старт этого законопроекта будет не столь энергичным, как мы рассчитывали изначально, - отмечает президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на пресс-конференции "Новые правила выплат по ОСАГО". – По нашим оценкам, только 30% автовладельцев смогут воспользоваться натуральным возмещением по ОСАГО, и то это в перспективе. Потому что те четкие и жесткие требования, которые сейчас прописаны по отношению к страховщику и, соответственно, к станциям технического обслуживания, которые он может предлагать для ремонта, накладывают определенный отпечаток на ситуацию".

Перечень автомастерских, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта можно будет найти на сайте страховой организации. По согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору.

Для организации восстановительного ремонта страховщику необходимо заключить договор со СТО, которая соответствует как их критериям отбора, так и законодательным требованиям (должна находиться не далее 50 км от места ДТП или места проживания потерпевшего). При наступлении страхового случая, страховщик предложит автовладельцу список станций технического обслуживания, с которыми у него подписаны договоры на ремонтные работы по ОСАГО. Срок ремонта не должен превышать 30 дней (за просрочку существуют штрафные санкции), автомобили не старше 2-х лет будут направляться на авторизованные сервисные центры, при этом гарантия производителя будет сохраняться.

"Мы часто слышим про то, что при таком подходе будут слетать гарантии, но здесь необходимо помнить о том, что сегодня на автомобили распространяется много маркетинговых гарантий, - поясняет директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук. – 95% гарантийных обязательств – это автомобили до двух лет. По отдельным случаям нам придется разбираться в судах, но я уверен, что это будут единичные случаи".

Станции техобслуживания готовы к новому формату работы по ОСАГО, однако многие из них уже озвучили собственные требования к автомобилям, которые будут направляться на ремонт: это ограничение по возрасту и марке. Крайне важным моментом будет вопрос рассмотрения возможных претензий потерпевших по результатам выполненных работ, рассматривать которые обязаны страховщики.

"Посмотрим, как на практике отреагируют СТО. Их первую реакцию мы уже знаем. Большинство станций не готовы в течение 12 месяцев нести ответственность за качество ремонта, который был выполнен на ржавом крыле 10-летнего автомобиля. Это крайне сложная ситуация для них. Поэтому они заранее предупреждают, что будут принимать автомобили 5-7 лет", - комментирует Евгений Уфимцев.

В отличие от денежной выплаты при осуществлении восстановительного ремонта поврежденного автомобиля не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное для автовладельцев изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.

Игорь Жук также напомнил, что основной целью нововведений в законе об ОСАГО является увеличение доступности полисов "автогражданки" для потребителя, улучшение сервиса для пострадавшего, расширение его возможностей. А также – на борьбу с мошенникам-автоюристами, чья недобросовестная деятельность привела отрасль в убыточное состояние. 

Если страховщик не заключил договоров с автомастерскими, которые соответствуют требованиям закона, то он продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.

Метки: авто, ОСАГО, СТО

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
Исследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФИсследование: Планирование летнего отдыха в Дальневосточном федеральном округе РФ
сегодня, 12:30
Менее четверти жителей Дальнего Востока планируют отдыхать за пределами своего региона
Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"Во Владивостоке завершается реставрация мемориального вокзального комплекса "Паровоз"
сегодня, 12:00
На мемориале проводятся торжественные митинги с участием ветеранов прошедшей войны

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР
Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+